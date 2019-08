Močno neurje povzročilo veliko nevšečnosti

24.8.2019 | 19:05

Toča je popoldan padala tudi v Straži (Foto: B. M.)

Za danes so vremenoslovci napovedovali možnost krajevnih nalivov, ki so se ponekod uresničili. O močnejši nevihti so poročali iz zaledja Kopra oz. z območja Kraškega roba, zaradi nje pa je prišlo tudi do izpada elektrike na železniški progi. Močnejša nevihta se je razbesnela tudi na območju Mute in Vuzenice, pa tudi po nekaterih drugih krajih.

Oglasil se je občan Straže, ki je zapisal, da je popoldan Stražo zajela toča, bliskanje in grmenje.

Okoli 16.00 je območje občine Novo mesto zajelo neurje z močnim dežjem in točo. Na terenu so gasilci iz gasilskih društev GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Kamence, Novo mesto, Otočec, Prečna, Ždinja vas, Smolenja vas in Vavta vas. Gasilci črpajo vodo iz stanovanjskih in proizvodnjih objektov. Meteorna voda je zalila več cest, cestno podjetje bo poskrbelo za signalizacijo. Gasilci so izvlekli dve osebni vozili iz poplavljenega cestišča, piše na spletni strani Sistema za poročanje o intervencijah in nesrečah.

Popoldne bo sicer po napovedih meteorologov spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Možni so tudi krajevni nalivi, predvsem na Primorskem pa lahko še nastanejo tudi posamezne močnejše nevihte. Najvišje temperature bodo od 22 do 28, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija.

Jutri bo vreme podobno, le padavine bodo nekoliko manj pogoste. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Goriškem in ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 22 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

