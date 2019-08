Skakalci prišli, skoke odplavil dež

24.8.2019 | 21:00

Nesojeni udeleženci današnjega tekmovanja v skokih v Krko (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Čeprav so prireditelji na vso moč ignorirali vremensko napoved za danes, ki je obetala plohe z nevihtami za skoraj ves dan, se nebo ni dalo prepričati. Če je ob petnajsti uri, ko je bil napovedan začetek tradicionalnih novomeških skokov v vodo s Kandijskega mostu, še sijalo sonce, se je malo po četrti uri, ko so se že pripravljeni skakalci zbrali pri podestu, postavljenim na ograji dvanajst metrov nad gladino reke Krke, in je podžupan povedal svoj otvoritveni govor, ulilo kot iz škafa.

Ker dež nikakor ni ponehal, prirediteljem ni preostalo drugega, kot da so skoke odpovedali in jih, če se bodo tako odločili, prestavili na naslednjo soboto, ko naj bi bila na sporedu tudi prireditev Noč na Krki, ki je tokrat prav tako niso mogli izpeljati.

I. Vidmar

Pri prejšnji oblasti,ki je idejni tvorec te prireditve, je bilo pa vedno - zelo lepo vreme.....:)