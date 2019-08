FOTO: 26. Jernejevo - povorka v znamenju kočij

25.8.2019 | 09:15

Tudi peterovprege s kočijami so včeraj vozile skozi Šentjernej in navduševale številne obiskovalce od vsepovsod, ki jih ni zmotil niti dež.

V posebni "zlati" kočiji pa kar Josef Ressel!

Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar iz Šentjerneja, prejemnik občinske plakete ob 20-letnici delovanja.

Šentjernej - Včeraj, prav na godovni dan farnega zavetnika sv. Jerneja, je potekalo osrednje praznovanje letošnjega občinskega praznika Jernejevo 2019.

Dogajanje se je začelo s tradicionalnim Jernejevim sejmom in kuhanjem županovega golaža, otroško mini Planico, slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo nagrad in priznanj, ter popoldne zaokrožilo s tradicionalno Jernejevo povorko.

Letos je bila nekaj posebnega, za kar so poskrbeli člani Društva šentjernejska konjenica, ki so ob 20-letnici delovanja pripravili posebno prireditev Sto kočij u Šentjernej, za katero je idejo dal eden od prizadevnejših članov Franc Gregorič. V Šentjernej so povabili preko sto kočij iz vse Slovenije in zamejstva in kot je povedal predsednik društva Janez Kavšek, »z željo, da bi združili slovenske voznike kočij, jezdece in ljubitelje vpreg. Kaj takega v Sloveniji še ni bilo.« Prišle so tudi s Hrvaške.

Društvo kmetic Šentjernej - kot vedno, domiselne in vesele.

Udeležba je bila odlična - v Šentjernej se je pripeljalo preko sto kočij: od športnih, starodobnih, poročnih, skratka unikatno okrašenih, primernih za uporabo za vsak dan kot za posebne priložnosti in praznovanja. Le pogrebnih niso želeli. V eni od kočij se je peljala celo avstrijska cesarica Marija Terezija in izumitelj ladijskega vijaka Josef Ressel.

Za kočije, ki so bil občanom in obiskovalcem dopoldne na voljo za promocijsko vožnjo, je vladalo veliko zanimanje, zlasti mladih družin. Kočije - med njimi so bile tudi četverovprege - pa so popestrile tudi popoldansko tisočglavo Jernejevo povorko, v kateri so se predstavila vsa šentjernejska društva in tudi mnoga sosednja.

Starodobniki, okrog pa dežniki!

Številna publika, ki je prišla z dežniki - kako prav, saj so temni oblaki nad Šentjernejskem proti koncu prinesli tudi dež in močan naliv - si je z zanimanjem prišla pogledat mimohod društev po Šentjerneju. Od hipodroma do osrednjega prizorišča ob prazniku pred kulturnim centrom je povorko vodila šentjernejska maskota, petelin Jernej, s tablo društva Gallus Bartholomaeus, za njim so se zvrstili godbeniki, kmetice, gasilci, upokojenci, pevci, športniki, manjkalo ni konjenikov, starodobnikov in seveda kočij. Vse je z duhovito predstavil šentjernejski podžupan Janez Selak z balkona nekdanje Majzljeve gostilne. Pod šotorom je nato sledil nastop pihalnih orkestrov in zabava.

Danes dopoldne bodo v okviru praznovanja pripravili še farno žegnanje, praznične in slovesno cerkveno mašo ob 10. uri. Sklop prireditev Jernejevo 2019, v okviru katerega se je zvrstilo več kot 40 društvenih in drugih prireditev, ki jih je po besedah podžupana Janeza Selaka obiskalo okrog deset tisoč obiskovalcev, bodo v petek, 30. avgusta, končali s kinom pod zvezdami v parku pri Kulturnem centru Primoža Trubarja ob 21. uri.

Besedilo in foto: L. Markelj

