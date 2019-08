Voda zalivala prostore, drevesa ovirala promet, sprožilo se je nekaj plazov …

25.8.2019 | 08:20

Včeraj popoldne je lilo kot iz škafa, padala je tudi toča in pihal močan veter. (Foto: M. M.)

Včerajšnje popoldansko neurje je na teren pognalo številne gasilce, cestarje in delavce elektra. Neurje z močnim vetrom, dežjem in točo je ob 16. uri zajelo območje občine Novo mesto. Posredovali so gasilci iz gasilskih društev GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Kamence, Novo mesto, Otočec, Prečna, Smolenja vas in Vavta vas. Ti so izčrpali vodo in pomagali pri čiščenju na 27 lokacijah, v stanovanjskih hišah in poslovnih prostorih. Zaradi narasle vode na cesti ali parkirišču so izvlekli tri osebna vozila.

Ob 16.30 je zaradi neurja prišlo v občinah Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Trebnje do prekinitve oskrbe z električno energijo. Dežurni delavci elektra so napake odpravili v poznih večernih urah.

Okoli 19. ure pa je neurje z močnim dežjem zajelo tudi območje občin Sevnica in Krško. V sevniški so gasilci iz gasilskih društev PGD Sevnica, PGD Trnovec, PGD Blanca, PGD Studenec in PGD Poklek črpali meteorno vodo iz stanovanjskih in gospodarskih objektov ter preprečili vdor vode v objekte. Meteorna voda je zalila več cest in sprožilo se je nekaj plazov. V Blanci je v podvozu zaradi meteorne vode obstalo osebno vozilo, ki so ga gasilci s tehničnim posegom potegnili iz vode.

V občini Krško pa so gasilci iz gasilskih društev PGE Krško, PGD Krško, PGD Rožno črpali meteorno vodo iz stanovanjskih objektov ter preprečili vdor vode v objekte. Meteorna voda je zalila več cest in sprožilo se je nekaj plazov. V kraju Rožno je obstalo osebno vozilo v poplavljenem cestišču, ki so ga gasilci s tehničnim posegom izvlekli. Delavci CGP Krško so odstranili nanos kamnin in zemljin na regionalni cesti Krško-Sevnica ter postavili prometno signalizacijo, delavci podjetja Kostak pa odstranili podrta drevesa in plaz.

Veter podiral drevesa

Ob 18.15 je na cesti Dobruška vas—Stranje v občini Škocjan podrto drevo oviralo promet. Delavci cestnega podjetja so drevo razžagali in odstranili.

Dobro uro kasneje je podrto sredo oviralo promet tudi v Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice. Odstranili so ga gasilci PGD Bela Cerkev in dežurni delavec cestnega podjetja.

Okoli osme ure zvečer so gasilci PGD Podzemlje odstranili drevo, ki je oviralo promet na cesti Zemelj—Kučar v občina Metlika. Večjo vejo, ki je ostala na električnem vodniku, pa je odstranil dežurni delavec elektra.

Na cesti proti skavtskemu centru Žaga Rog v občini Dolenjske Toplice je podrto drevo promet oviralo okoli pol devetih zvečer. Razžagali in odstranili so ga gasilci PGD Podturn.

Prečrpavali meteorno vodo

V Dobravi pri Škocjanu je ob 18.38 meteorna voda zalila gostinske prostore. Vodo so izčrpali gasilci PGD Dobrava.

Malo pred 19. uro pa je voda zalila prostore podjetja Avto center Krašna v Škocjanu. Gasilci PGD Škocjan so iz prostorov izčrpali vodo.

V Šmalčji vasi v sosednji občini Šentjernej pa je malo po 19. uri meteorna voda zalila kletne prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Šentjernej so na površini 100 kvadratnih metrov prečrpali vodo iz prostorov.

Strela v hišo

Ob 19.43 je v Zagorici pri Velikem Gabru prišlo do udara strele v stanovanjsko hišo. Do požara ni prišlo. Gasilci PGD Zagorica, Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Log in Trebnje so s termo kamero pregledali ostrešje stanovanjske hiše in pokrili del razkrite strehe.

Gorela električna omarica

Ob 19.48 je v kraju Hrib pri Cerovcu v občini Semič gorela električna omarica in priključni vodnik. Gasilci PGD Semič, Krvavčji Vrh in Črešnjevec so požar pogasili in s termo kamero pregledali okolico omarice in kabla. Delavec elektra je odklopil elektriko.

Mrtva oseba v hiši

Včeraj, malo pred deveto uro zjutraj sta v Lazah v občini Novo mesto poklicna gasilca GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprla vrata stanovanjske hiše ter omogočila vstop policistom in reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. V hiši so našli mrtvo osebo.

S pomočjo lestve v stanovanje

V Jakčevi ulici v Novem mestu so gasilci GRC Novo mesto s pomočjo avto lestve ob 11.42 vstopili skozi okno v stanovanje, odprli vhodna vrata in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Onemoglo osebo so odpeljali v bolnišnico.

M. Ž.