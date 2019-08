Toliko otrok ni bilo desetletja

25.8.2019 | 11:00

Slika je simbolična (Foto: OZRK Novo mesto, arhiv DL)

Podzemelj - Med poletnimi počitnicami leta 2002 je pogorela osnovna šola v Podzemlju, v povsem novo stavbo pa so se učitelji in učenci vselili po zimskih počitnicah v šolskem letu 2003/04. Takrat so zgradili tako veliko šolo, kot je bil normativ glede na število učencev.

Dolgoletno povprečje je bilo na podzemeljski šoli od 120 do največ 130 otrok. V prihajajočem šolskem letu pa bo hodilo v šolo kar 143 učencev. Toliko jih ni bilo, kot je povedal ravnatelj Stane Vlašič, pri njih že desetletja. Prav nasprotno! Pred dobrimi petimi leti se je zgodilo celo, da so imeli v višjih razredih kombiniran pouk.

»Res je, da imajo zadnja leta družine v našem šolskem okolišu več otrok, nekaj družin s šoloobveznimi otroki pa se je tudi priselilo. Tako se je zgodilo, da bomo imeli v novem šolskem letu 29 prvošolčkov, od katerih je šest Romov, zaradi katerih je tudi manjši normativ. Ker moramo imeti dva oddelka prvega razreda, pa je nastal prostorski problem,« je pojasnil Vlašič.

Da bi rešili prostorsko težavo, so se odločili za vgraditev ene učilnice. To je bila po ravnateljevih besedah zelo racionalna rešitev, šola pa s tem ne bo nič izgubila. »V prihodnjih nekaj letih glede na število rojstev v našem okolišu ne bomo imeli tako močne generacije prvošolčkov, kot je letošnja. A lahko se priseli kakšna družina s šoloobveznimi otroki. Včasih do konca avgusta ne vemo, koliko učencev bomo imeli, zato tudi težko načrtujemo,« je dejal ravnatelj ter zagotovil, da učilnica v prihodnje, tudi če ne bodo imeli 10 oddelkov rednega pouka, ne bo ostala prazna. Namenili jo bodo za individualni pouk ali druge dejavnosti. Ob tem Vlašič omeni, da je že nekaj časa želja lokalnega prebivalstva, da bi bil v šolski stavbi tudi oddelek vrtca.

A če bi res prišlo do tega, bi po Vlašičevih besedah morali k šoli dograditi spremljajoče prostore. Sicer pa bodo imeli v prihajajočem šolskem letu na podzemeljski šoli, na kateri je zaposlenih 25 učiteljev in šest tehničnih delavcev, poleg 10 oddelkov rednega pouka še dva oddelka podaljšanega bivanja.

Članek je bil objavljen v 33. številki Dolenjskega lista z dne 16. avgust.

M. Bezek Jakše