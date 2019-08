Srečanje podeželskih žensk

25.8.2019 | 17:30

Predsednica Društva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki Anica Žugič je v nagovoru poudarila, kako pomembno je ne samo za podeželske ženske in podeželje, ampak za vso družbo medgeneracijsko sodelovanje. (Foto: M. L.)

Pevke kostanjeviškega Društva podeželskih žena Pod Gorjanci so nastopile tudi z nekaj mladimi glasovi. (Foto: M. L.)

V nekdanji samostanski kleti galerije je zbrane nagovorila Lea-Marija Colarič-Jakše. zapel je planinski otet. (Foto: M. L.)

Milena Miklavčič (levo) je v pogovoru z Alenko Žugič Jakovina nanizala številne iztočnice za razmislek o medsebojnih odnosih in zatajevani resnici o tej temi. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki je tokrat organiziralo letno srečanje društev podeželskih žensk in za ta dogodek izbralo Galerijo Božidar Jakac. V začetku srečanja je v nekdanji samostanski vinski kleti v imenu gostitelja zbrane nagovorila Lea-Marija Colarič-Jakše. Poudarila je, da na ženske pade poleg obilice hišnih opravil tudi veliko organizacijskega dela na kmetijah. V kleti je zapel Planinski oktet.

Na srečanju, ki so ga nadaljevali na galerijskem dvorišču in ki ga je vodila Melita Skušek, so zbrane nagovorili predsednica Društva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki Anica Žugič, župana občin Kostanjevica na Krki in Brežice Ladko Petretič in Ivan Molan, podžupan krške občine Silvo Krošelj in predstavnica novomeške enote kmetijsko gozdarskega zavoda Slavica Grobelnik.

Povabilu na srečanje se je odzvala tudi Milena Miklavčič, avtorica knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače. Z njo se je pogovarjala vodja kostanjeviške enote Valvasorjeve knjižnice Krško Alenka Žugič Jakovina.

Srečanje so popestrili s kulturnim sporedom. Glavnino tega so izvedle pevke Društva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki, ki so se jim pridružile tudi mlade članice, v sporedu sta sodelovala tudi glasbena šola Krško in pevsko glasbeni duet.

Udeleženci srečanja so si med drugim ogledali zbirke Galerije Božidar Jakac in se v spremstvu vodičke kostanjeviškega turističnega društva sprehodili po mestu.

M. L.

novejši najprej Komentarji (1) 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Franci D Vse lepo in prav, ne bi pa bolo treba ene in iste slike objavt vsaj petkrat. Preglej samo prijavljene komentatorje