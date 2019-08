FOTO: 25. Semiško ohcet je zmotil dež

25.8.2019 | 12:30

Brez kolesarjev in motoristov tudi tokrat na Semiški ohceti ni šlo.

Semič - Včeraj je bilo na 25. Semiški ohceti, ki so ji letos dali naslov Zgodba neveste, najbolj pestro dogajanje. Poleg štirih razstav, ki so jih odprli že dan prej, je v starem trškem jedru in okrog Kulturnega centra kar vrvelo, dokler ni nekaj po 18. uri prijetno vzdušje nekoliko pokvaril močan dež. A dogajanje se je kljub temu nadaljevalo pod šotorom na osrednjem prireditvenem prostoru ob Kulturnem centru.

Dobro se je na Semiški ohceti prijela zgodba z zavitki. Letos so pripravili že peto ocenjevanje zavitkov na ŠtrudlFestu. Zavitke so obiskovalci lahko poskusili in se jih na delavnici naučili speči. Marsikaj poučnega so lahko izvedeli o peki z drožmi. Ogledali so si lahko nastope otroške folklorne skupine OŠ Semič, pevske skupine Domači fantje, country plesne skupine Vrtičkarji, harmonikarjev, mažoret, Godbe na pihala Semič. Na voljo je bilo več delavnic, v katerih so bili še posebej dobrodošli otroci, lahko so se naučili plesati belokranjske plese. Župnik Luka Zidanšek je blagoslovil motoriste in kolesarje, na vrtu dr. Derganca pa so prikazali cepljenje sadnih rastlin.

Zvečer je bil še folklorni večer s semiško folklorno skupino in z gostujočimi folklornimi skupinami. Za zaključek pa je za zabavo poskrbel ansambel Novi spomini.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija