Po 200 metrih vožnje po njivah in travnikih se je le uspel ustaviti

25.8.2019 | 15:30

Na cesti iz Velikih Brusnic proti Leskovcu je včeraj dopoldne iz ceste zapeljal 69-letni voznik osebnega avtomobila ter se po več kot 200 metrih vožnje po njivah in travnikih nato le uspel ustaviti ob cesti. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, na novomeški urgenci pa njegove poškodbe opredelili kot hude. V vozilu je bil sam, prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili. Ker bi prometna nesreča lahko bila povezana z zdravstvenimi težavami, policisti primera še niso zaključili.

Ostal brez avta

Ponoči so policisti v Novem mestu ustavili 22-letnega Črnomaljčana in mu zasegli avto, saj so v postopku ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja.

Imel kup piroteheničnih izdelkov

Policisti so na javni prireditvi zaradi kršitve javnega reda in miru včeraj ukrepali zoper več oseb, ki so kršile javni red in mir ter niso upoštevale zakonitih ukazov policistov. 22-letniku so zasegli 27 različnih pirotehničnih izdelkov (bakle, dimne bombe ipd.), ki jih je imel namen vnesti na javno prireditev v nahrbtniku. V postopku se prišlo do upiranja, neupoštevanja ukazov in vmešavanja v postopek policistov. Za 22-letnika so uvedli postopek zaradi kršitev zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, javnih zbiranjih ter varstvu javnega reda in miru, zaradi vmešavanja v postopek in neupoštevanja ukazov pa so plačilne naloge napisali še trem drugim osebam. Dva policista sta bila v postopku, v katerem so morali uporabiti telesno silo in lisice, lažje poškodovana. Ker se 22-letnik na kraju ni pomiril in je s kršitvijo nadaljeval, temu je verjetno botroval tudi alkohol, so ga pridržali na policijski postaji.

Razgrajal na urgenci, policisti so ga vklenili

Novomeški policisti so ponoči zaradi kršitve javnega reda in miru pridržali 23-letnika iz Brežic. Najprej se je zaradi nezanesljive hoje in neupoštevanja ukazov policistov poškodoval na javni prireditvi v Šentjerneju. Reševalci so ga odpeljali na urgenco, da mu oskrbijo poškodbe po glavi, imel je prakse in vreznine, tam pa je začel razgrajati in noreti, tako da so ga lahko umirili le policisti. Vklenili so ga in odredili pridržanje.

Odseli pivo in drobiž

V Novem mestu so včerah vlomili v objekt hitre prehrane na Šegovi ulici. Po prvih ugotovitvah so odnesli nekaj pločevink piva in drobiža, saj dnevnih izkupičkov v objektu ne hranijo. Zaradi poškodovanih vrat in nekaj pločevink piva bodo imeli lastniki za približno petsto evrov nepredvidenih stroškov.

Nezakonito čez mejo

Brežiški policisti so soboto zgodaj zjutraj v Trnju ustavili osebni avtomobil italijanskih tablic, ki ga je vozil državljan Nigerije, v njem pa so bili še trije državljani Bangladeša in štirje državljani Indije. Ugotovili so, da so v državo prišli brez ustreznih dokumentov in izven mejnih prehodov. Zaradi suma kaznivega dejanja pomoči pri nezakonitem prehajanju čez državno mejo so se v delo vključili še kriminalisti ter o primeru obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca. 30-letnega državljana Nigerije so s kazensko ovadbo privedli na sodišče. Po zaslišanju so ga odpeljali v pripor.

V Tanči gori pa so policisti prijeli enajst državljanov Afganistana in državljana Irana.

Na Obrežju so pri dveh državljanih Albanije v potnih listih odkrili odtisnjene ponarejene žig mejne kontrole. O primeru so obvestili dežurnega okrožnega državnega tožilca. Po plačilu v dobrodelne namene in plačani globi sta lahko nadaljevala pot proti Hrvaški.

Uslužbenci DARS-a pa so včerajh popoldne obvestili policiste o sumljivi osebi, ki hodi peš po avtocesti. Policisti so v Zalokah prijeli državljana Maroka, ki je ilegalno prestopil državno mejo.

Na železniški postaj Brežice so dodanes zgodaj zjutraj prijeli dva državljana Alžirije, ki sta v Slovenijo prišla ilegalno.

Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.