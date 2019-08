Črnomaljci so tokrat praznovali v Jurjevanjski dragi

25.8.2019 | 19:30

O delu krajevne skupnosti Črnomelj je govoril njen predsednik Jaka Birkelbach.

Črnomelj - V spomin na prvi belokranjski organizirani napad na sovražno italijansko vojsko pri vranoviškem mostu praznuje krajevna skupnost Črnomelj svoj praznik. Pester program je že vse sobotno popoldne potekal v Jurjevanjski dragi, zvečer pa so pripravili še slovesno prireditev, na kateri so nastopili Godba na pihala Črnomelj, ansambel Tonija Verderberja in Eva Starašinič. Žal jo je, tako kot mnogim organizatorjem drugod, tudi Črnomaljcem zagodlo vreme.

Prisotne sta nagovorila tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek in Jaka Birkelbach, predsednik krajevne skupnosti Črnomelj, ki poleg mesta Črnomlja obsega še naselja Dolenja vas, Svibnik, Vojna vas, Vranoviči in Zastava in šteje več kot 6.100 prebivalcev. Župan je dejal, da bodo morali Jurjevanjsko drago urediti ne le za Jurjevanje in praznik krajevne skupnosti, ampak tudi za ostale prireditve, še zlasti za mladino, za katero se v mestu premalo dogaja. Tudi sicer je prepričan, da bi morali za mlade narediti več. Po njegovem morajo urediti vsaj eno zazidalno cono, kjer bodo mladi lahko gradili, načrtujejo pa tudi gradnjo stanovanjskega bloka.

Birkelbach pa je izpostavil dela, ki so jih v krajevni skupnosti opravili od zadnjega praznika. Ob tem je dejal, da v krajevni skupnosti živi bogata društvena in družbena dejavnost in da je pohvalno, da se veliko ljudi konstruktivno vključuje v različne dejavnosti, kar finančno, organizacijsko in moralno podpirajo tudi v svetu krajevne skupnosti. Vse pa je povabil k nadaljnjemu konstruktivnemu sodelovanju in soustvarjanju dobrih projektov in del v krajevni skupnosti.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

