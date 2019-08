60. srečanje borcev domicilnih enot NOV in POS Bele krajine

26.8.2019 | 08:00

Srečanje domicilnih enot je bilo že šestdesetič.

Semič - V Semiču je bilo včeraj tradicionalno, že 60. srečanje borcev domicilnih enot NOV in POS Bele krajine. Srečanje sicer vsako leto pripravijo v eni od belokranjskih občin. Prisotne je nagovorila semiška županja Polona Kambič, ki je spomnila na dogodke med drugo svetovno vojno.

Slavnostni govornik pa je bil Marjan Križman, podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki je prav tako govoril o dogodkih med NOB. Med drugim je dejal, da je zgodovinsko dejstvo, da je Bela krajina zibelka NOB in partizanskega odpora, na kar so Belokranjci lahko ponosni.

V kulturnem programu so nastopili Godba na pihala Semič, mešani pevski zbor Društva upokojencev Semič, recitator Samo Jurman, pevka in harmonikarka Nikita Galuh Kapušin in pevec Sergej Čas.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

