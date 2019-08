Na štedilniku so se žgale dude

26.8.2019 | 07:00

Včeraj ob 12.47 uri se je v večstanovanjski stavbi na Šeškovi ulici v Kočevju širil dim in vonj po zažgani plastiki. Gasilci PGD Kočevje so našli izvor dima v stanovanju v prvem nadstropju, ki ga je odklenila lastnica. Na štedilniku se je v posodi žgala plastika otroških dud, ki jih je lastnica hotela dezinficirati. Gasilci so pregledali stanovanje in nadtlačno prezračili objekt.

Čistili posledice neurja

Včeraj ob 9.15 uri so v naselju Trnovec, občina Sevnica, gasilci PGD Trnovec iz gospodarskih objektov očistili mulj, ki ga je nanosilo v sobotnem neurju. Ob 18.14 pa so prečrpavali vodo v vodovodni vaški sistem.

Seno ponovno zagorelo

Ob 11.13 so v Slovenski vasi v Kočevju gasilci PGD Stara Cerkev premetali in pogasili kup sena, ki je po sobotnem požaru ponovno zagorel.

Zagorelo na stebru daljnovoda

Ob 14.11 je na Rožnen, občina Krško, gorelo na stebru visoko napetostnega daljnovoda. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto dogodka in preprečili širitev ognja na bližnjo hišo. Napako so odpravili dežurni delavci Elektra Celje.

Prevrnil se je na streho

Ob 10.11 je v naselju Stari Kot, občina Loški Potok, voznik izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na brežino in prevrnjen na streho obstal na cestišču. Gasilci PGD Hrib in Ribnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo in jo predali v oskrbo reševalcem, avto pa postavili na kolesa in očistili posledice nesreče s cestišča. Reševalci NMP Ribnica so poškodovano osebo prepeljali v bolnišnico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, izvod Kučar.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.0 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA;

- od 10.30 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP HMELJČIČ na izvodu V HRIB OB DV.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP KRŠKO DALMATINOVA izvod CKŽ DESNO, LEKARNA DO DORNIKA danes med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.