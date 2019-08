Otroci so se igrali, starejši modrovali

26.8.2019 | 14:30

Za zaključek je bilo živahno na Partizanskem trgu.

Metlika - Da bi se ljudje (spet) navadili, da so trije metliški trgi v starem mestnem jedru javni prostor, da bi si lažje predstavljali, kako bi bilo, če bi bili nekoč zaprti za promet in da bi spodbudili ljudi, da bi se družili, so se v Zavodu za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika (krajše Zavod Metlika) odločili za poletno mestno druženje za mlado in staro na metliških trgih. S tem pa so hkrati oživljali tudi mestno jedro.

Načrtovali so sicer šest srečanj ob nedeljah pod večer v juliju in avgustu. Zaradi slabega vremena pa so bila le štirikrat v avgustu. Druženja so poimenovali Vsi smo placki, dobrodošli pa so bili vsi metliški občani in tudi tisti, ki so bili na dopustu ob Kolpi. »Želeli smo, da bi starejši modrovali, otroci pa bi se igrali,« je dejala direktorica Zavoda Metlika dr. Marjetka Pezdirc. Za otroke je bilo predvsem zanimivo, da so se igrali igre, kot so se jih nekoč njihovi starši oz. stari starši in ki jih dandanes otroci skoraj ne poznajo več.

Včeraj zvečer so s srečanji zaključili, da pa bi bil zaključek še nekoliko bolj pester, so v goste povabili glasbeno skupino Let's Go!, gospodično Pavlovo, ki se je predstavila z malo šolo žongliranja, in Vito Jankovič, ki je v spremstvu svojega psa brala pravljice. Po besedah direktorice Zavoda Metlika naj bi prihodnje leto s srečanji Vsi smo placki nadaljevali, morda pa jih bodo še s čim nadgradili.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

