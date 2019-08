Ena nagrada, dve plaketi in štiri županova priznanja

26.8.2019 | 10:00

Letošnji občinski nagrajenci na skupni fotografiji po slavnostni seji OS občine Šentjernej

Letošnja občinska nagrajenka Betka Luštek z županom Radkom Luzarjem

Obiskovalci slavnostne seje v KC PT v Šentjerneju

Med Šentjernejčane sta prišla cesarica Marija Terezija in izumitelj ladijskega vijaka Josef Ressel.

Matevž Novak in Kristina Kastelic sta navdušila občinstvo.

Brez ubranega petja Šentjernejskega okteta ni šlo.

Šentjernej - Ob občinskem prazniku so se v Šentjerneju z občinskimi priznanji tudi letos spomnili pridnih občanov in društev, ki delajo za dobrobit skupnosti. Ob Jernejevem so jih podelili na slavnostni seji občinskega sveta prav na god sv. Jerneja v Kulturnem centru Primoža Trubarja.

Nagrada občine je tokrat pripadla Betki Luštek iz Gorenjega Vrhpolja za prizadevno prostovoljno delo na humanitarnem področju. Po prejemu nagrade je povedala, da se zahvaljuje vsem članom upravnega odbora Turističnega društva Vrhpolje, še posebej pa njeni desni roki Tanji Rangus, ostalim članom turističnega društva in ostalih društev v vasi, občini, ter seveda otrokom, ki nastopajo v predstavah.

Spominsko plaketo je prejel Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar za 40-letnico delovanja na kulturnem področju. Zbor, ki mu predseduje Mojca Rabselj, jubilejni koncert pripravlja novembra.

Spominsko plaketo občine je letos prejelo tudi Društvo šentjernejska konjenica za 20 let delovanja na društvenem področju ter pri promociji občine. Društvo, ki šteje 47 članov, vodi pa ga Janez Kavšek, je organiziralo posebno prireditev Sto kočij u Šentjernej.

Ob Jernejevem pa je župan Radko Luzar podelil tudi posebna, t.i. županova priznanja, ki jih je letos namenil trem posameznikom in glasbeni skupini.

Županova priznanja Kušljan Gegičevi, Srpčičevi, Bratkoviču in ansamblu Frančič

Priznanje za ustvarjalno in vsestransko delo na področju kulture so prejeli: Šentjernejčanka Elizabeta Kušljan Gegič, že vseh deset let programska vodja Kulturnega centra Primoža Trebarja v Šentjerneju; predsednik Društva upokojencev Šentjernej Marjan Bratkovič, ki je bil zelo dejaven tudi v vinogradniškem društvu in drugje; ravnateljici Vrtca Čebelica iz Šentjerneja Ani Srpčič za prizadevno in uspešno delo na področju predšolske vzgoje. Zavod vodi sedmo leto, odkar je postal samostojen, ima pa zasluge, da so lani odprli nov, prepotreben sodobno urejen vrtec; ansambel Frančič si je ob 25-letnici delovanja prislužil županovo priznanje za dosežke na področju narodno-zabavne glasbe, kulture in promocije šentjernejske občine. Gre za družinsko zasedbo Ansambel, ki je že leta 2003 prejel občinsko nagrado, bo jubilej proslavil s koncertom jeseni.

Na prireditvi, ki jo je vodila Anita Petrič, je o dosežkih in načrtih občine spregovoril župan Radko Luzar. Dejal je, da je želja in potreb veliko, denarja pa premalo, zato se morajo projektov lotevati po pameti. Je pa ponosen na občane, saj v občini vidi veliko potencialov.

Na slavnostni seji so spregovorili tudi prijatelji Šentjernejčanov iz pobratene srbske občine Svrljig, kulturni program pa so prispevali pevci Šentjernejskega okteta ter pevka Kristina Kastelic ob klavirski spremljavi Matevža Novaka - navdušila sta z zimzelenimi slovenskimi popevkami.

Besedilo in foto: L. Markelj

