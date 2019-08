Krka premagala Krško, Brežice izgubile

26.8.2019 | 09:00

Slika je ilustrativna (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto, Brežice - V 5. krogu 2. slovenske nogometne lige so se treh točk veselili igralci Krke, ki so včeraj s 3:1 premagali Krško, v soboto pa so Brežičani z 0:1 izgubili s Koprom.

Krka: Krško 3:1 (1:0)

* Novo mesto, gledalcev 400, sodniki: Žganec, Vojska in Todorović

.* Strelci: 1:0 Potokar (15.), 1:1 2:1 Potokar (75.), 3:1 Potokar (87./11-m)

* Krka: Kisovec, Judež, Pavič, Dušak, Bedek, Vešner (od 71. Huč), Potokar, Kim (od 92. Hrka), Škrbec, Kižlin (od 83. Kastrevec), Kambič.

* Krško: Zalokar, Florjanc, Srpak, Zakrajšek, Mlinar, Dadić (od 66. Regvar), Žabec, Marcijuš (od 92. Puškarić), Karamarković, Sokler, Kendeš

.* Rumen karton: Karamarković.

* Rdeč karton: /.

Brežice Terme Čatež – Koper 0:1 (0:1)

* Brežice, gledalcev 150, sodniki: Kovačič, Smej in Topolnik.*

Strelec: 0:1 Vršič (39./11-m).

* Brežice Terme Čatež: Kruljac, Modrić (od 88. Predanič), Soldo, Duvnjak (od 80. Soldo), Filip (od 73. Turković), Drugovič, Ferić, Božić, Dodig, Felja, Vidmar.

* Koper: Nenezić, Mišić, Guberac, Jelić Balta, Vršič, Meštrić (od 13. Gajšek), Badžim, Žužek, Galešić (od 88. Tomić), Hadžić, Štromajer (od 74. Šolaja).

* Rumeni kartoni: Felja, Filip, Vidmar, Duvnjak, Drugović; Mišić, Vršič.

* Rdeč karton: /.

Lestvica:

1. Kalcer Radomlje

2. Vitanest Bilje

3. Koper

4. Krško

5. Gorica

6. Nafta

7. Krka

8. Jadran Dekani

9. Beltinci Klima Tratnjek

10. Roltek Dob

11. Koroška Dravograd

12. Fužinar Vzajemci

13. Brda

14. Drava Dakinda Ptuj

15. Brežice Terme Čatež

16. Rogaška

M. Ž., STA