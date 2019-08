Dvanajstič so se zbrali na Loki

26.8.2019 | 16:30

Novomeško Likovno društvo Mavrica je dvanajsto Galerijo na prostem pripravilo na Loki. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeško Likovno društvo Mavrica je dvanajsto Galerijo na prostem, ki so jo pred leti zastavili na Glavnem trgu, kasneje pa večkrat selili, tokrat pripravilo na Loki, kje se je zbralo dvaindvajset ljubiteljskih slikarjev. Prireditev je bila letos mednarodna, staj sta se vabilu odzvala tudi slikarja iz Nepala in Iraka.

Njihovo ustvarjanje je tokrat nadziral in usmerjal mentor akademski slikar Toplica Ignjatović. Tema tokratne galerije je bila Novo mesto, večina slikarjev pa je ustvarjala z akrilom na platno.

Likovno društvo Mavrica v Novem mesti deluje že dvajset let, združuje pa povečini upokojence. Korenine društva segajo v leto 1996, ko je šest likovnih zanesenjakov pri društvu interesnih dejavnosti upokojencev ustanovilo likovno sekcijo, ki jo je kot mentor od vsega začetka vodil likovni pedagog Marijan Maznik. Leta 2004 se je sekcija osamosvojila in nastalo je likovno društvo Mavrica.V prvem obdobju so imeli svoj atelje v Narodnem domu, ki pa je od lani prazen in zaprt. Zdaj se že več let enkrat na teden dobivajo na Osnovni šoli Grm, kjer ustvarjajo pod vodstvom več mentorjev. Jedro skupine tvorijo stari člani, ki delujejo v Mavrici že od vsega začetka, nekaj pa je tudi novih. Redno ustvarja dvanajst članov, nekateri pa se jim pridružijo občasno.

Vida Praznik

»Člani Likovnega društva Mavrica se redno udeležujemo tudi številnih kolonij in ex temporov, ki jih prirejajo sorodna društva. Dela, nastala na tokratni Galeriji na prostem, ki sta nam jo pomagali pripraviti podjetje Krka in Mestna občina Novo mesto, nameravamo razstaviti na skupinski razstavi, za katero pa datuma še nismo določili,« je povedala predsednica Likovnega društva Mavrica Vida Praznik.

I. Vidmar

