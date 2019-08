Skok na Lisco

26.8.2019 | 12:45

Oder zmagovalcev (Foto: arhiv Kolesarskega društva Sevnica)

Odštevanje (Foto: arhiv Kolesarskega društva Sevnica)

Nepopustljivo (Foto: arhiv Kolesarskega društva Sevnica)

Sevnica - Kolesarsko društvo Sevnica je včeraj organiziralo tradicionalno kolesarsko prireditev 28. Skok na Lisco, je sporočil predsednik društva Robert Kosaber.

Dogodka se je udeležilo 72 kolesarjev, od tega tri predstavnice nežnejšega spola. Najhitrejša je bila Alenka Novak iz Novega Mesta (44.59), 2. Nika Bojanc (NM) (46,32) in 3. Irena Berčon (Trbovlje), (1.03,19). Moške kategorije smo razdelili: Matevž Sluga (Rimske Toplice) U-18 (33,01), Aljaž Prah (Sevnica) U-30 ( 29,11), Marko Plank (Celje) U-40, (30,09), Uroš Verčič (LB) U-50 (30,56), Brane Bojanc NM, U-60, (34,09), Mirko Zupančič (Straža) nad 60 let (39,04). Poudariti moramo, da so letošnji rezultati najboljši v zadnjih desetih letih. Med kolesarji je bil najmlajši 11-letni Grega Muhič (54,11), član ekipe KD Tanin Sevnica, Nika Bojanc (NM) je bila s 23 leti najmlajša ženska predstavnica. Irena Berčon je s skoraj 70 leti v dobri uri opravila z Lisco, legenda vseh 28. Skokov je seveda Đuro Kovač iz Krškega, ki pri 83 letih še zmeraj suvereno opravi s strmino v uri in četrt. "Upamo, da se vsi kolesarji združimo naslednje, ter še posebej leto kasneje, ob jubilejni prireditvi. Naslednji 29. Skok na Lisco bo 30. avgusta 2020," je sporočil predsednik Robert Kosaber, ki se v imenu društva zahvaljuje vsem kolesarjem za udeležbo ter sponzorjem in članom Kolesarskega društva Sevnica za pomoč pri izvedbi prireditve.

Kolesarje je tudi povabil na letošnjo naslednjo prireditev, in sicer na kolesarjenje S kolesom ob Savi, ki bo 21. septembra pod pokroviteljstvom posavskih občin ob bregovih Save od Radeč do Brežic.

M. L.

Galerija