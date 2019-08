Za ugrabitelja leto in devet mesecev zapora

26.8.2019 | 11:05

Oubi Boutrid (levo) in Abdkarim Kadfe(v sredini) sta očitana kazniva dejanja priznala, sojenje Omarju Abidiju (desno) pa se bo nadaljevalo, ko bo sodišče pridobilo podatke o njegovi dejanski starosti. (Foto: B. B.)



Novo mesto - Oubi Boutrid, 18-letnik iz Alžirije, in 25-letni Maročan Abdkarim Kadfe sta na okrožnem sodišču v Novem mestu priznala krivdo za kazniva dejanja ropa, ugrabitve in odvzema motornega vozila, ki sta jih 8. maja letos zagrešila ob ugrabitvi Mirka Moravca iz njegovega vinograda v Malem Nerajcu v Beli krajini. Tožilstvo jima je v zameno za priznanje ponudilo enotno kazen enega leta in 9 mesecev zapora ter stransko kazen izgon tujca iz države za obdobje 5 let.

Pred sodnico Betko Šimc je poleg omenjene dvojice sprva stopil še Omar Abidi (Alžirija), ki pa je med navajanjem osebnih podatkov povedal, da je rojen 14.9. 2001, kar pomeni, da je še vedno mladoleten. Ker je v nekaterih drugih dokumentih navedeno, da je rojen 14. 2. oz. 14. 3. 2001, je do ugotovitve njegove dejanske starosti sodnica postopek proti njemu prekinila. Abidi do nadaljnjega ostaja v priporu.

Kot smo že poročali, je skupina migrantov 79-letnega Moravca 8. maja okoli poldneva ugrabila med delom v vinogradu. Sprva so ga prosili za vodo, potem pa ga zvezali, od njega zahtevali denar, mu prebrskali žepe in zalepila usta ter ga vrgli v prtljažnik njegovega forda c max in se skupaj z njim odpeljala proti Italiji, saj niso hoteli, da bi Moravec o njihovem dejanja obvestil policijo.

Po šestih urah vožnje je trojica avto zapustila pri vasi Prelože v občini Divača. Moravcu so prerezali vezi, tako da je ta kasneje uspel poiskati pomoč, sami pa so peš nadaljevali proti Italiji, kjer so jih ob 2.43 ponoči prijeli italijanski policisti.

Višji državni tožilec Srečko Hočevar je pojasnil, da je v enotno kazen enega leta in devetih mesecev zapora vključenih 10 mesecev zapora za kaznivo dejanje ropa (Moravcu so odvzeli črno torbico, komplet preklopnih nožev in baterijsko svetilko), 7 mesecev za ugrabitev in 6 mesecev za odvzem motornega vozila.

Obdolženca sta ob priznanju krivde dejanje obžalovala in se zanj opravičila, tako Moravcu kot tudi slovenski državi. Povedala sta, da so se za ugrabitev odločili v hudi fizični in psihološki stiski, po tistem, ko so tri noči preživeli v gozdu, brez primernih oblačil in hrane, ter v hudem strahu - preiskovalcem so celo omenili, da so v tem času naleteli na gozdno zver, najbrž medveda - in da niso hoteli nikogar poškodovati, ampak le priti do varnega zatočišča.

Poleg zaporne kazni in izgona iz države morata Boutrid in Kadfe Moravcu povrniti tudi 213 evrov materialne škode (Moravec ji avto moral da ti na popravilo, kar je sicer plačala zavarovalnica, je pa za vmesni čas najel nadomestni avto), glede odškodninskega zahtevka za nematerialno škodo (bolečine, strah in druge neprijetnosti) v višini 50.000, pa je sodnica Moravca oz. njegovega odvetnika Boruta Škerlja napotila za zasebno pravdo.

»Glede višine kazni sta se dobro izpogajala, vajina mladost je bila pri tem pomembna okoliščina,« je po izreku kazni obtožencema povedala sodnica Šimčeva. »A mladost ne more opravičiti dejanja. Pravita, da sta svoji domovini zapustila zaradi političnih razmer in strahu za svoji življenji, hkrati pa sta nekomu povzročila situacijo, zaradi katere se je sem zbal za svoje življenje. Niti pomisliti si ne upam, kaj bi se lahko zgodilo, če bi bil gospod Moravec šibkejšega zdravja,« je še poudarila Šimčeva.

Več v četrtek v Dolenjskem listu.

B. B.