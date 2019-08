Mladoletnika pretepla vrstnika

26.8.2019 | 11:55

Foto: Arhiv DL

Policisti bodo zaradi kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe kazensko ovadili dva mladoletnika iz Novega mesta. V popoldanskih urah sta namreč na Topliški cesti v Novem mestu pristopila do skupine vrstnikov in fizično obračunala z enim od njih. Mladoletnega oškodovanca so preventivno pregledali v splošni bolnišnici in ga nato predali staršem. Za oba osumljenca bodo napisali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma, da sta v sostorilstvu s pretepom lažje poškodovala drugo osebo.

Motorist padel

Policisti PU Novo mesto so včeraj obravnavali pet prometnih nesreč z materialno škodo in dve z lahkimi telesnimi poškodbami. V eni od njih je bil poškodovan 41-letni motorist iz okolice Trebnjega, ki je popoldne padel z motorjem in se lažje poškodoval. Padcu je verjetno botroval tudi alkohol, saj je odrejeni preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,58 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka (1,2 promila).

Zaradi več kršitev ostal brez avtomobila

V Podzemlju so metliški policisti pri kontroli prometa včeraj popoldne ustavili osebno avtomobil, ki ga je vozil 25 letni voznik brez vozniškega dovoljenja. V vozilu je bilo preveč oseb, sedem, nanj pa nameščeni dve različni registrski tablici, od katerih nobena ni pripadala ustavljenemu avtu. Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov so zanj uvedli postopek o prekršku.

Vozil prehitro in brez vozniške

Sinoči so v Sevnici policisti kontrolirali 55-letnega voznika avtomobila z avstrijskimi tablicami, ker je v naselju prekoračil hitrost vožnje. Voznik, sicer državljan Hrvaške z začasnim bivanjem v Avstriji, pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja. S preverjanjem pri avstrijskih varnostnih organih so ugotovili, da so mu ga vzeli zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli, njega pa pridržali. Danes se bo srečal s sodnikom.

Imel tujo vozniško in osebno

Danes zgodaj zjutraj so črnomaljski policisti na relaciji Dragatuš – Veliki Nerajec ustavili kombi slovenskih tablic, ki ga je vozil 43-letnik iz Postojne. Policisti so pri preverjanju dokumentov ugotovili, da jim je pokazal ponarejeno vozniško dovoljenje, pripadala je namreč drugi osebe, v katero je vstavil svojo sliko, nakar pa še osebno izkaznico, ki je pripadala njegovemu sorodniku. Kombi so mu zasegli, za njega pa uvedli postopek o prekršku, ker je vozil brez vozniškega dovoljenja in se je izkazoval s tujo osebno izkaznico. Za ponarejeno vozniško dovoljenje ga bodo kazensko ovadili.

Prijeli 17 tujcev

Brežiški policisti so včeraj dopoldne v bližini Prilip kontrolirali in prijeli štiri državljane Irana, za katere se je izkazalo, da so v Slovenijo prišli na nedovoljen način.

V kraju Vrhe na območju novomeške policijske postaje so policisti prijeli dva državljana Alžirije in državljana Sudana.

Blizu Drežnika, pri odcepu za Staro Lipo, so policisti popoldne prijeli državljana Pakistana.

Pri Krmačini so prijeli dva državljana Sirije, državljana Iraka in državljana Palestine.

V Ribljah so zvečer prijeli 4 državljane Indije in državljana Pakistana, ki so v Slovenijo prišli ilegalno.

Policijski postopki s prijetimi tujci, ki so ilegalno prišli v Slovenijo, še niso zaključeni.

Vlomili v hišo, a odnesli nič

V Lončarjevem dolu so neznanci v zadnjem tednu vlomili v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ogleda so pregledali notranjost, a odnesli nič. Kljub temu so lastnikom povzročili za okoli sto evrov škode.

Pri ribniku Blato vlomili v tri avtomobile

Pri ribniku Blato so včeraj popoldne vlomili v tri avtomobile. Storilci so razbili stekla na avtomobilih in pregledali notranjost. Na dveh so povzročili za nekaj sto evrov škode, v enem pa našli prenosni računalnik in lastniku naredili za okoli 1.600 evrov škode. Za storilci še poizvedujejo.

M. Ž.