Gasilci odpravljali posledice nedavnega neurja

26.8.2019 | 18:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ob 12.19 so gasilci PGD Sevnica posredovali v naselju Dolnje Brezovo, občina Sevnica, kjer je pri nedavnem neurju potok poplavil stanovanjsko hišo. Gasilci so iz kletnih prostorov izčrpali vodo, oprali dvorišče in očistili cestišče, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zemeljski plaz ogrožal hišo in oviral promet

Dodali so še, da je ob 14.11 v naselju Čanje, občina Sevnica, zemeljski plaz, ki se je sprožil pri zadnjem neurju, ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in plaz v izmeri okoli 10 x 15 m prekrili s plastično folijo.

Ob 14.30 je manjši zemeljski plaz oviral promet na relaciji Podgorje ob Sevnični-Zabukovje nad Sevnico. Na dveh mestih je tudi odtrgalo del bankine. Dogodek je nastal kot posledica močnega neurja v minulih dneh. Dežurni pri Komunalnem podjetju Sevnica je nanose kamenja in zemljine delno odstranil in do sanacije cestišča postavil ustrezno prometno signalizacijo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zalilo učilnico v proizvodnem podjetju

Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da je ob 13.53 na Kandijski cesti v Novem mestu meteorna voda zalila učilnico v proizvodnem podjetju. Gasilci GRC Novo mesto so vodo izčrpali in očistili prostor.

R. N.