Tri milijone evrov za naložbe v namakalne sisteme

27.8.2019 | 08:15

Slika je ilustrativna (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pred dnevi v Uradnem listu objavilo 3. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Na voljo je 3 milijone evrov nepovratnega denarja. S tem razpisom želijo na ministrstvu krepiti dejavnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji ter večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

»Vlaganja v namakalne sisteme so ključna za povečanje samooskrbe v Sloveniji in so eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe. Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe, obenem pa tudi zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka. Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je treba nanje prilagoditi z različnimi ukrepi, med kater spada tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane k stabilni proizvodnji slovenske hrane,« so poudarili.

Ključni pogoj za pridobitev denarja je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lahko tako fizične kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente, in sicer vodno dovoljenje, izvedbo predhodnega postopka oziroma presoje vplivov in odločbo o uvedbi namakanja.

Stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija). Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, so navedli na MKGP.

»Ministrstvo s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov daje jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu,« so izpostavili.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge bo potekala od 16. septembra do vključno 15. novembra letos do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.

M. Ž.