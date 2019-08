Strela zanetila ogenj

Tudi včeraj je nekatere kraje po Sloveniji zajelo neurje. Po podatkih centra za obveščanje je tako zaradi udara strele zagorelo nekaj stanovanjskih objektov in dreves, sprožili so se zemeljski plazovi, meteorna voda pa je poplavila nekaj objektov.

Strela je med drugim ob 16.43 uri v naselju Veliki Vrh v občini Grosuplje udarila v lesen nosilec pri stanovanjski hiši, ki je zagorel. Gasilci PGD Grosuplje in Šmarje Sap so del strehe odkrili in pogasili nosilec ter s termo kamero pregledali ostrešje.

Ob 20.01 je bil zaradi udara strele v izpadu daljnovod Brestanica – Podsreda. V naseljih Stolovnik, Senovo, Brestanica in Armeško je bila motena oskrba z električno energijo. Okvaro so odpravili dežurni delavci Elektra Celje.

Avto gorel na AC

Sinoči ob 19.16 je na dolenjski avtocesti, pred predorom Mali Vrh v smeri proti Novemu mestu, gorelo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar na vozilu, z absorbentom posuli razlite motorne tekočine, odklopili akumulator ter opravili pregled s termovizijsko kamero.

Gorelo tudi zapuščeno vozilo

Minulo noč ob 00.11 je pri naselju Bereča vas, občina Metlika, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Metlika in Suhor.

Ujeta v dvigalu

Davi ob 5.50 je na Ulici mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, občanka ostala ujeta v dvigalu. Gasilci PGE Krško so jo rešili s tehničnim posegom.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC na izvodu vas levo-vodovod.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA - Naselje Staneta Rozmana.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, TP DOL. STRAŽA, TP NOVA GORA PREČNA, TP PODGORA, TP RESA, TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI;

- od 11:00 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP VELIKI VIDEM na izvodu V HRIB VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Stari grad Bočje, Zavode, Savinek in Slivje ribogojnica med 8. in 10. uro ter Kostanjevica grajska med 11. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Globoko šola med 7.45 in 9. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Zajčja gora izvod Krnc med 8. in 12. uro.

