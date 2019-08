Plazu presekali korenine

27.8.2019 | 18:05

Pobočje so utrdili z železobetonsko pilotno steno. (Foto: M. L.)

Pred dnevi so že nasipavali pesek in cesto pripravljali za asfaltiranje. (Foto: M. L.)

Odstranjujejo posledice plazu, kot je razvidno tudi s table ob gradbišču. (Foto: M. L.)

Kal - Na cesti Šentjanž–Štajngrob bodo kmalu odpravili posledice plazu na območju Kala. Občina Sevnica je, kot so pojasnili v občinski upravi, za sanacijo plazu uspešno pridobila denar ministrstva za okolje in prostor, sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. S tem denarjem so skoraj v celoti plačali vso gradnjo, ki je precej zahtevna, saj so morali pobočje dodatno utrditi.

Po besedah predsednika krajevne skupnosti Šentjanž Boštjana Repovža so gradbinci v pobočje vstavili več kot trideset železobetonskih stebrov in na njih naredili železobetonsko ploščo.

Odprava posledic plazu bo po podatkih občine stala 309.000 evrov, od tega občina plača le nadzor, projektno dokumentacijo in davke, razliko 248.000 evrov bo plačala država.

M. L.

Galerija