FOTO: Lovski tabor mladih

27.8.2019 | 11:30

Mladi na taboru so bili navdušeni nad predstavitvijo sokolarjenja in sokolov.

Izdeli so pravo opazovalnico in

risali na temo lovstva.

Gorenji Globodol - Sredi gozdov pri lovski koči v Globodolu je 25 mladih iz različnih koncev Dolenjske od petka do nedelje preživljajo čas na Taboru mladih. Že sedmo leto zapored ga je organizirala Zveza lovskih družin Novo mesto (ZLD), drugič zapored pa gostila Lovska družina Mirna Peč.

Tabor je bil za vse udeležence brezplačen, saj se izključno financira iz članarin lovcev Lovske zveze Slovenije. O namenu tovrstnega druženja pa je lovski mojster Stane Gabrijel, vodja tabora in strokovni tajnik ZLD, pojasnil, da sta na prvem mestu spoznavanje žive in nežive narave in naravovarstvena vzgoja, seveda pa jim predstavijo tudi lovstvo, ki pa, kot je poudaril, ni pobijanje živali s puško, temveč predvsem skrb za divjad in naravo.

Mladi, najmlajša udeleženka je štela 7 in najstarejša 16 let, so imeli različna predavanja – od prve pomoči pri poškodbah, pikih žuželk in kač ter nezavesti do spoznavanja drevesnih in grmovnih vrst, živalskih vrst v naših gozdovih in poljih, sledi, lovskih naprav in načinov lova, učili so se ločevati odpadke, narediti šest vrst ognjev, opazovali so divjad, se seznanili s polharjenjem, srečali lovsko psičko pasme bavarski barvar, ki so krvosledci, za piko na i pa so se jim predstavili še sokolarji.

V popoldanskem delu je sledilo projektno delo, letos so skupaj gradili lovsko opazovalnico pri lovski koči, pod vodstvom upokojenega učitelja Antona Perka so tudi risali lovske motive, je naštel Gabrijel, ki je bil poleg Perka in Lamberta Pateta na taboru prisoten vse dni, posamezne vsebine pa so izvajali z vrsto strokovno izobraženih ljudi in lovcev.

Starešina mirnopeških lovcev Karol Zagorc je bil zadovoljen, da je bil tabor mladih že drugič pri njih, in če bo želja, je dejal, ne vidi ovir, da ne bi bil tudi prihodnje leto.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

