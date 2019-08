Poletni večeri končani, drevi začetek Novega mesta Short

Sebastijan Pregelj v pogovoru z Jelko Ciglenečki (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V četrtek so se z literarnim večerom s pisateljem Sebastijanom Pregljem, s katerim se je o njegovem zadnjem romanu V Elvisovi sobi pogovarjala urednica Gogine literarne zbirke Jelka Ciglenečki, in imenitnim koncertom skupine Full Moon Collective zaključili Novomeški poletni večeri, že drevi pa se bo s pogovorom z nominiranci za nagrado Novo mesto začel Festival Novo mesto short, ki ga založba Goga pripravlja v sodelovanju z Društvom literarnih kritikov.

Pregljev roman V Elvisovi sobi so imeli bralci Dolenjskega lista priložnost spoznati letos spomladi že pred njegovim izidom, ko smo v podlistku objavili več odlomkov. Gre za enega prvih in zelo redkih romanov, ki opisujejo obdobje pred, med in neposredno po slovenski osamosvojitvi. Čase, ki si jih nekateri še dobro spominjamo, Sebastijan Pregelj riše skozi zgodbo dečka oziroma kasneje mladeniča Jana, ki ga spremlja od ranega otroštva pa do študentskih let.

V veliki meri gre pri tem pravzaprav za avtobiografsko zgodbo. Kot je povedal v pogovoru z Jelko Ciglenečki, danes na stvari gleda precej drugače, kot takrat, ko jih je doživljal. Izpostavil je predmete, do katerih smo imeli popolnoma drugačen odnos, kot danes. Na primer do igračk, ki si jih je, preden jih je dobil, dolgo želel in jih potem, ko jih je imel, še dolgo imel na posebnem mestu, tudi ko je bil že prestar, da bi se z njimi igral. Podobno je bilo tudi z odraslimi in njihovimi željami po barvni televiziji in video rekorderju ali računalniku.

»Malo smo imeli teh predmetov, a so nam ti ogromno pomenili. Danes pa otrok dobi igrače in nanje že naslednji dan pozabi, podobno je tudi z odraslimi, ki kopičimo stvari, ki jih pravzaprav zares ne potrebujemo,« razmišlja Sebastijan Pregelj in doda, da se pravzaprav ni nič spremenilo: "Takrat so kamionarji kasetarje, televizije in videorekorderje švercali, potem orožje, danes pa ljudi. Želeli smo nekaj, dobili pa nekaj čisto drugega. Na začetku je bilo precej divje, kdor si je upal, je lahko veliko nagrabil. Je dal štiristo mark, da je odprl podjetje, kupil avto za štirideset tisoč mark, dal firmo v stečaj, avto pa pred tem prodal ali pa mu je celo ostal."

Čeprav je tiste čase sam doživljal, pa pisanje ni bilo enostavno. "Spomin je zelo nezanesljiv, tako da sem moral preverjati še celo več kot pri kakšnem zgodovinskem romanu. Med pisanjem sem poslušal glasbo iz tistega časa, tudi z mojih starih kaset. Presenečen sem bil, da sem imel gor, čeprav sem bil zaprisežen metalec, tudi kakšno Đuli ali pa Tajči," o pisanju romana V Elvisovi sobi pripoveduje Sebastijan Pregelj.

Rdeča nit letošnjega festivala Novo mesto Short je pohlep, avaritia, drugi smrtni greh, kot jih je navedel papež Gregor Veliki v 6. stoletju in kasneje tudi Dante Alighieri v Božanski komediji. O pohlepu se bodo udeleženci letošnjega festivala pogovarjali v četrtek ob 18. uri na okrogli mizi, ko bo občinstvo na pripovedovalskem večeru lahko prisluhnilo tudi zgodbe priznanih avtorjev. Na okrogli mizi bodo sodelovali evropska sekretarka Violeta Bulc, Branko Cestnik, Miha Mazzini in Samo Rugelj, zgodbe o pohlepu pa bodo prebirali Ahmed Burić, Ivana Djilas, Miha Mazzini in Agata Tomažič.

Žirija nagrade Novo mesto v sestavi Matej Bogataj, Vanesa Matajc, Žiga Rus in Ana Geršak, ki je tudi predsednica žirije, je prebrala vse domače zbirke kratkih zgodb, ki so izšle v letu 2018. Izbrali so štiri nominirance: Andreja Blatnika, Vesno Lemaić, Miho Mazzinija in Andreja Tomažina. Nagrajenec bo znan v petek zvečer na Glavnem trgu na prizorišču pred Gogino knjigarno, ko bo ob 19. uri najprej pogovor z nominiranci. Temu bo sledila podelitev nagrade, večer pa bo zaključil skupine Sozvočja Slovenije Trio / Sounds of Slovenia trio, ki ga sestavljajo Janez Dovč, Gregor Vovk in Goran Krmac. Festival se bo zaključil v soboto ob desetih zjutraj z zajtrk z nagrajenko ali nagrajencem.

