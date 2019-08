Straška jesen o samooskrbi

27.8.2019 | 12:45

Predsednik TD Straža Pavel Vidic in straški župan Dušan Krštinc sta danes povabila na 33. Straško jesen, ki bo potekala od 29. avgusta do 8. septembra. (Foto: M. M.)

Straža - Naše vasi, Darovi s polja, Iz roda v rod so le nekatere teme v več kot 30-letni zgodovini Straške jeseni, ki jih povezuje rdeča nit skrbi in ohranjanja naše dediščine. Tudi letos, ko se bo v Straži odvila že 33. izvedba, ne bo nič drugače, z osrednjo povorko pa bodo opozorili na samooskrbo.

»Nosilni organizator je Turistično društvo Straža, a pri tem pomagajo domala vsa ostala društva, kot so PGD Vavta vas, Društvo upokojencev Straža, lokalni odbor Rdečega križa, Pihalni orkester Krka, letos še Komunala Novo mesto in, seveda, številni občani,« je na današnji novinarski konferenci v straškem kulturnem domu povedal župan Dušan Krštinc in se vsem sodelujočim zahvalil za ves trud.

Letošnja Straška jesen se bo začela s četrtkovim zaključnim koncertom Poletnih glasbenih uric PO Krka, ki bo ob 19. uri v kulturnem domu. Na domačiji Derčar v Podgori bodo v petek ob 17. uri prikazali žetev prosa, v nedeljo ob 14.30 pa še metev, pol ure prej bodo izvedli tudi zvočno sproščanje z gongi. Dan prej, v soboto, se bo na kmetiji Vidic v Hruševcu začela 7. likovna kolonija, na katero se je že prijavilo 19 umetnikov, ki bodo svoja dela predstavili na zaključni razstavi teden dni kasneje v kulturnem domu, poleg njih pa bodo upokojenci poskrbeli še za razstavo ročnih del in turistično društvo s šolarji za razstavo šarkljev. To soboto ob 9. uri vabijo na pohod v jamo Velika prepadna, zbor udeležencev pa bo na železniški postaji. Sobota sicer na košarkarskem igrišču v Rumanji vasi ponuja še šesti turnir v ulični košarki 3 na 3, ki se bo začel ob 13. uri.

Prihodnji teden bo v okviru 33. Straške jeseni v ponedeljek med 7. uro in 10.30 še krvodajalska akcija na novomeškem centru za transfuzijsko dejavnost, v torek ob 18. uri bo v kulturnem domu v Straži predavanje o pravilnem ločevanju odpadkov, v četrtek ob 8. uri turnir v balinanju za ženske v športnem parku Breza in v petek ob 19. uri pod šotorom za gasilskim domom v Straži predavanje o pripravi na trgatev, kjer bodo tradicionalno podelili priznanja domačim vinogradnikom z letošnjega Tedna cvička, obiskovalcem pa na okušanje ponudili vino, kruh in salame.

Glavno dogajanje bo prihodnji konec tedna. Sobota poleg ogleda že omenjenih treh razstav ob 8. uri ponuja turnir v balinanju za moške v Brezi, ob 16. uri bo izpred gasilskega doma možna vožnja z lojtrnikom in pa jahanje konj, od 18. ure naprej sledi 9. tekmovanje harmonikarjev za pokal občine Straža. »Letos bomo prvič razglasili tudi absolutnega zmagovalca, ki bo za nagrado prejel snemanje v tonskem studiu,« je danes med naštevanjem prireditev povedal predsednik TD Straža Pavel Vidic in nadaljeval, da po 20. uri sledi gasilska veselica z ansamblom Gašperji in klapo Bonaca.

Z gasilsko veselico in ansamblom Topliška pomlad se bo zaključil tudi zadnji dan letošnje Straške jeseni, ki se bo prihodnjo nedeljo začel z zbiranjem naj pridelka, ob 14. uri bo pred gasilskim domom zaživela še rokodelska tržnica, pol ure kasneje pa se bo začela osrednja povorka v središču Straže, ki jo bo letos povezovala Jasna Kuljaj. Kako je bilo lani, si lahko ogledate v našem arhivu.

»Kot običajno se bo predstavilo okoli 12 vozov, poleg njih pa bodo nastopili še otroški folkloristi, vitezi s Ptuja, predstavili bomo narodne noše … Osrednja nit je samooskrba, o kateri mediji zadnje čase veliko poročajo, mi pa želimo prikazati, kako so zanjo poskrbeli nekoč, ko so kmetje znali oskrbeti sebe in poskrbeti drug za drugega,« je še povedal prvi človek turističnega društva, ki pa več podrobnosti pred prireditvijo, na kateri sodeluje vsaj 200 ljudi, ni želel razkriti. Na temo samooskrbe bodo ustvarjali tudi otroci, ki so v nedeljo ob 16. uri pred gasilskim domom vabljeni na ustvarjalno delavnico.

Za konec sta sogovornika poudarila, da bo prireditev, ki si jo ogleda tudi do dva tisoč ljudi, v vsakem vremenu, saj da jo v vseh 33 letih niso še nikoli odpovedali.

M. Martinović