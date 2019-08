Večino tujcev prijeli po prijavah občanov

27.8.2019 | 15:00

Foto: Arhiv DL

Včeraj dopoldne so policisti v Ziljah prijeli pet državljanov Jemna in Zahodne Sahare, ki so državno mejo prestopili izven mejnega prehoda s prečkanjem reke Kolpe. V bližini Ribnice, na območju policijske postaje Brežice, pa dva državljana Afganistana.

Prometni policisti so zgodaj popoldne na bencinskem servisu Petrol na Obrežju kontrolirali dva državljana Afganistana. Ugotovili so, da sta državno mejo prestopila izven mejnega prehoda.

V nedeljo zvečer so brežiški policisti na Mokricah ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 50-letni državljan Slovenije, ki je v vozilu imel še šest tujcev. V postopku se je izkazalo, da gre za državljane Turčije (Kurde), ki so v državo prišli ilegalno. Postopek so prevzeli kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, ki so 50-letnika s kazensko ovadbo včeraj privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Včeraj popoldne so v bližini Doblič prijeli 45-letnega državljana Italije, ki je imel v kombiniranem vozilu 34 tujcev, in sicer 33 državljanov Pakistana in državljana Afganistana. Vse so pridržali. 45-letnega Italijana bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pomoči pri nezakonitem prehajanju državne meje.

Zvečer pa so na Dvoru prijeli še državljana Pakistana, v Vinji vasi pa državljana Bandgladeša.

Danes zjutraj so pri Sinjem vrhu policisti prijeli še 45 tujcev, ki so v državo vstopili izven mejnega prehoda. Najverjetneje gre za državljane Pakistana.

Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Večino oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, so policisti prijeli na podlagi prijav občanov. Z dobrimi opisi oseb sumljivih oseb, lokacijami in smerjo gibanja, so bili ti klici, brez tega, da bi se občani po nepotrebnem izpostavljali, v veliko pomoč policistom, da so lahko učinkovito opravili svojo nalogo. Na Pu Novo mesto se vsem prijaviteljem za njihove klice in obvestila, ne glede na dan ali uro, zahvaljujejo.

Bodo kuhali žganje?

V Grabrovki so neznanci od petka do ponedeljka zjutraj vlomili v starejšo hišo. Po prvih ugotovitvah so odnesli bakreni del kotla za žganjekuho. Lastnikom so povzročili za šesto evrov škode.

Škode za okoli 1500 evrov

Iz nedelje na ponedeljek so vlomili v vikend v Globočdolu. Odnesli so ročni uri ter skupaj s poškodovanimi vrati in okni naredili za okoli tisoč petsto evrov škode.

M. Ž.