Vinar leta je zopet Jožef Prus

27.8.2019 | 19:40

Na Prusovi domačiji poleg Anice in Jožefa živijo še njun sin Jože, snaha Petra ter vnuček Jožko, ki se mu je nedavno pridružil še bratec Jakob. (Foto: M. B. J.)

Gornja Radgona, Krmačina - Vinar leta v okviru 45. ocenjevanja vin na sejmu Agra je Jožef Prus iz Vinske kleti Prus iz Krmačine pri Metliki. Pripadla mu je tudi nagrada Stanka Čurina za najbolje ocenjeno vino - za ledeno vino iz renskega rizlinga, letnik 2016 je dobil oceno 96,00 točke. Naziv šampion za traminca je medtem dobila klet Steyer vina.

Nagrajence so danes razglasili na sejmu Agra in podelili tudi medalje.

Spet blestela vina iz Prusove kleti

Kot smo v Dolenjskem listu poročali v začetku meseca, so komisije, ki jih je vodil dr. Mojmir Wondra, letos ocenile 679 vzorcev, kar je skoraj petino več kot lani in največ v zadnjih desetih letih. Samo na rednem, klasičnem delu ocenjevanja je letos sodelovalo 599 vzorcev vin, ki so jih dali v oceno 174 vinarji iz treh držav. Poleg tega je na ocenjevanju bio vin sodelovalo še 30 vzorcev od desetih vinarjev in 49 vzorcev iz kleti 25 vinarjev.

ŠAMPIONI 2019

Najvišje ocenjena vina v svojih kategorijah, šampioni 2019, so letos naslednji: peneča vina – Diona brut nature 2011, Hiša vina Doppler, Dolnja Počehova; bela mirna vina nearomatičnih sort (suha) – Chardonnay prestige 2016, Meum Winery, Klokočovnik; mirna vina aromatičnih sort (suha) – Muskateller Kittenberg 2018, Weingut u. Steirische Kelleri Johann Schneeberger GmbH, Heimschuh – Avstrija; mirna vina aromatičnih sort (polsladka) – Dišeči traminec 2015, Steyer vina, Plitvica; bela mirna vina (sladka) – Renski rizling, ledeno vino 2016 (96,00 točke), Vinska klet Prus, Jožef Prus, Krmačina; mirna vina aromatičnih sort (sladka) – Sauvignon, ledeno vino, 2016 (91,00 točke), Vinska klet Prus; rose vina (cviček ptp) – Cviček ptp 2018, Hiša vina Grabnar, Ardro pri Raki (75,67 točke); rdeča vina (teran ptp) – Izbrani Teran 2017, Vinska klet Boris in Alen Lisjak, Dutovlje; rdeča vina (suha, do 3 leta) – rdeče cuvee Rouge 2016, Bojan Lavrenčič, Duplje; bio vino – Rumeni muškat 2018, Vino Frešer, Ritoznoj in ITC – šampion s prodajno ceno do 10 evrov – Dišeči traminec 2015, Steyer vina, Plitvica.

PRVAKI VINSKIH CEST

Na ocenjevanju so podelili tudi nagrade za prvake slovenskih vinskih cest. Tako je med drugim prvak belokranjske vinske turistične ceste Svetovno vino (zvrst 2), letnik 2016, z oceno 91,67 iz Vinske kleti Prus s Krmačine; prvak gornje dolenjske vinske turistične ceste penina Albiana brut (86,00 točke) vinarja Albiana – Vinska klet Žaren iz Nemške vasi nad Leskovcem pri Krškem; prvak bizeljsko-sremiške vinske turistične ceste pa je postala Modra frankinja prestige 2016 (85,33 točke) iz Kmečke zadruge Krško.

K NAM 14 VELIKIH ZLATIH

Omenimo še velike zlate medalje za vina z našega območja: eno je za svoje vino prejela Vinska klet Metlika za suhi izbor sovinjona, letnik 2011 (91,00 točke), dve Vinska klet Zajc – za ledenega Zajca, letnik 2012 (91,00 točke), in za suhi jagodni izbor Zajc, letnik 2011 (90,33 točke) ter poleg že omenjenih dveh šampionov še kar enajst velikih zlatih medalj Vinska klet Prus iz Krmačine pri Metliki.

Naša novinarka Breda Dušič Gornik je še poročala, da so v Gornji Radgoni letos ocenjevali tudi bio vina in da je razveseljivo, da sta v oceno svoja vina poslali tudi dve kleti z našega območja. Hiša pesmi in vina Sagmeister iz Orešja na Bizeljskem si je prislužila zlato medaljo za rose ter srebrni za beli pinot in modro frankinjo, klet Zajc iz Novega mesta pa srebrno za cviček ptp.

M. M.