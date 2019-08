Evropski denar za industrijski coni v Trebnjem in Metliki

28.8.2019 | 08:00

Fotografija je iz januarja letos, ko je v Industrijski coni Trebnje podjetje Rem že gradilo nove proizvodne prostore na t.i. ureditveni coni P1, ki ga je občina Trebnje komunalno opremila pred dvema letoma, zdaj bodo na vrsto prišla še preostala. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje, Metlika - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta »Industrijska cona Trebnje - 2. faza« in »Izgradnja gospodarske javne infrastrukture v industrijski coni Beti«. Projekta sta del dogovora za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija.

V Trebnjem gre za komunalno opremljanje 5,96 ha Industrijske cone, da bi zagotovili ustrezno infrastrukturo za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija. Naložba obsega urejanje gospodarske javne infrastrukture na območju vzhodnega in severnega dela cone. Vrednost projekta znaša dobrih 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 406.000 evrov, so sporočili iz omenjene službe Vlade.

Namen projekta izgradnje gospodarske javne infrastrukture v industrijski coni Beti v Metliki pa je modernizacija in nadgradnja komunalne opreme degradiranih površin industrijske cone s ciljem izboljšati pogoje za gospodarsko dejavnost malih in srednjih podjetij. Naložba obsega izgradnjo dostopne in interne cestne infrastrukture, izgradnjo kanalizacije in vodovodnega omrežja, odstranitev objektov, izgradnjo AB zidu in izgradnjo elektro-kabelske kanalizacije. S tem bo komunalno urejenih 0,75 ha industrijske cone Beti. Vrednost znaša dobrih 730.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 375.000 evrov.

M. Ž.