Pri Reštanju ostanki vojne

28.8.2019 | 07:00

Nevarni ostanki v rokah pirotehnika (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.25 uri so na območju naselja Reštanj, občina Krško, našli ročno bombo, ostanek Kraljevine Jugoslavije. Pri detekciji terena je bila najdena še topovska granata, kalibra 75 mm, ostanek iz II. svetovne vojne, nemške izdelave. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije so ročno bombo uničili na kraju najdbe, topovsko granato pa so do uničenja varno uskladiščili. Za požarno varovanje in razsvetljavo so poskrbeli gasilci PGE Krško, za nudenje morebitne zdravniške pomoči pa reševalci NMP Krško. Obveščene so bile pristojne službe.

Ujeta v dvigalu

Ob 5.50 je na Ulici mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, občanka ostala ujeta v dvigalu. Gasilci PGE Krško so jo rešili s tehničnim posegom.

Dvakrat odpirali vrata

Ob 14.24 so se v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško, občanki zaklenila vhodna stanovanjska vrata. Gasilci PGE Krško so skozi okno vstopili v stanovanje in ji omogočili vstop.

Ob 15.23 so gasilci PGE Krško posredovali na cesti 4. julija v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Težave z vodo

Javno podjetje Komunala Črnomelj obvešča uporabnike pitne vode v mestu Črnomelj, da bo danes med pol sedmo in šestnajsto uro na Semiški cesti in Ulici 21. oktobra občasno prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi izvajanja vzdrževalnih del na javnemu vodovodnemu omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC na izvodu vas levo- vodovod.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Bloki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA2;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2, TP NOVA GORA PREČNA, TP PODGORA, TP BREZJE PRI STRAŽI 2000;

- od 13.00 do 14.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu TREBANSKI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Raka in Kripsar med 7. in 8. uro, na območju TP Ardro in Pijana gora med 7. in 13. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Laze nadomestna med 8. in 10.30 uro ter na območju TP Hudenovo med 11. in 14. uro.

M. K.