Hollensteinove Gorjanske rusalke

28.8.2019 | 13:00

Nova umetnina pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja v Šentjerneju.

Šentjernej - Okolica Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju je res vzorno urejena, a od nedavnega jo krasi pomembna pridobitev. Ob desetletnici delovanja so - v z rožami obdani »otoček« - postavili umetniško kovano skulpturo p. brata Janeza Hollensteina iz bližnjega pleterskega samostana.

Umetnino, ki jo je podaril, je imenoval Gorjanske rusalke in gotovo bodo te na svoj način navdihovale vsakega obiskovalca kulturnega centra, ki se bo pomudil pri skulpturi. Sicer pa so Šentjernejčani lahko že lani spoznali in občudovali patrove umetniške izdelke, saj se je v kulturnem hramu predstavil z razstavo Kovane skulpture.

Besedilo in foto: L. Markelj