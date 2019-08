Bratuškova na delovnem obisku v Trebnjem in Krškem

28.8.2019 | 10:15

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je v Trebnjem ogledala energetski otok, namenjen polnjenju električnih avtomobilov. (Foto: Občina Trebnje)

Ljubljana, Trebnje, Krško - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je včeraj po obisku Elektra Ljubljana, kjer se je srečala z vodstvom družbe, s katerim se je med drugim pogovarjala o prihodnjih izzivih energetike, tudi glede razvoja distribucijskega omrežja, obisk nadaljevala v Trebnjem in nato se v Gen energiji v Krškem.

Po poročanju STA se je Bratuškova s sodelavci v Ljubljani sestala s predsednikom uprave Elektra Ljubljana Andrejem Ribičem, s katerim sta obravnavala politiko razvoja distribucijskega omrežja, ki bo moralo zaradi razpršenih virov in povečanih obremenitev prevzeti dodatne naloge. Za elektrifikacijo ogrevanja in prometa ter vključevanje obnovljivih virov na distribucijsko omrežje bo poleg izgradnje omrežja treba izvajati tudi ukrepe prilagajanja odjema in trga prožnosti, kar pomeni uvajanje novih tehnologij, so sporočili iz Elektra Ljubljana.

Bratuškova in Ribič sta razpravljala tudi o Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, ki ureja kompromis med preskrbo z energijo in skrbjo za ohranitev okolja. Velik izziv predstavlja zagotovitev ustreznega deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, kar od Slovenije pričakuje tudi Evropska unija, je navedla STA.

Ministrica se je nato v spremstvu državnega sekretarja za energetiko in direktorja Elektro Ljubljana ustavila v Trebnjem, kjer si se ogledala najnovejši objekt polnilne infrastrukture za električna vozila na Starem trgu pri Kmetijski zadrugi. Gre za sistem polnilnic, ki se povezuje s sončno elektrarno in tako deluje samooskrbno. Novi energetski otok je družba Elektro Ljubljana postavila v sodelovanju z družbo Sitel in občino Trebnje.

Pot jo je v nadaljevanju vodila v Krško na sedež skupine Gen energija, pod okrilje katere sodi tudi Nuklearna elektrarna Krško (Nek). Medtem ko se ministrica javno ne želi izreči o tem, ali potrebujemo drugi blok Neka, se je za njegovo izgradnjo ob obisku v nuklearki minuli teden zavzel premier Marjan Šarec, je poročala STA.

M. Ž.