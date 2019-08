Olje v ponev in potem v avto

28.8.2019 | 11:30

Direktorsektorja komunale Kostak Krško Jože Leskovar, direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc in Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica (Foto: Komunala Brežice)

Direktorji posavskih komunalnih podjetij pred vozilom za odpadno olje (Foto: Komunala Brežice)

Sevnica - Liter odpadnega jedilnega olja lahko onesnaži milijon litrov pitne vode. Prebivalec Slovenije v povprečju odvrže na leto 10,5 litrov odpadnega olja in če ga odloži neustrezno, lahko z njim onesnaži 10 milijonov litrov vode, so med drugim poudarili na včerajšnji novinarski konferenci v Sevnici, kjer so predstavili evropski projekt Olje nekoliko drugače.

Na konferenci so sodelovali Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica, Jože Leskovar, direktor sektorja komunale pri Kostaku Krško, in Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice.

Komunala Sevnica kot vodilni partner projekta je s partnerji, Komunalo Brežice, Komunalo Radeče, podjetjem Kostak Krško, občino Sevnica in društvom U3 sodelovala pri nakupu malih zbirnih gospodinjskih posodic, ki so jih razdelili učencem posavskih šol in drugim občanom.

Partnerji so se tudi zavezali za postavitev 35 uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje v posavskih občinah.

M. L.