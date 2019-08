V vrtcu Deteljica na novo vpisanih 47 otrok

28.8.2019 | 16:00

Vrtec Deteljica (Foto: Lapego)

Mirna - Po poletnih počitnicah so se znova sestali mirnski občinski svetniki, ki so tudi tokrat pred začetkom šolskega leta sprejeli sklep o oblikovanju oddelkov v vrtcu. V prihajajočem šolskem letu bo v vrtcu Deteljica na Mirni osem oddelkov, od teh bosta dva v prostorih tamkajšnje osnovne šole, kjer je bila že do sedaj najstarejša skupina vrtčevskih otrok.

»Vrtec Deteljica je letos prejel 63 vlog za sprejem. Sprejetih otrok, ki bodo letos vstopili v vrtec, pa je 47, nekaj jih je namreč od vlog odstopilo. Na čakalnem seznamu ostaja šest otrok prvega starostnega obdobja, od teh je eden, ki pogoje za vstop izpolni v marcu 2020, iz občine Mirna, ostali pa so iz drugih občin,« je pojasnila mag. Valerija Jarm, ki je na občini zadolžena za družbene dejavnosti.

Poleg tega so svetniki na seji sprejeli tudi sklep o dopolnitvi cen programov vrtca, kajti v tem šolskem letu bo v vrtcu ponovno deloval kombinirani oddelek. Strinjali so se, da se cena programa za otroke, ki obiskujejo kombinirani oddelek, obračunava glede na starost vključenih otrok (do tretjega leta po ceni za prvo in od tretjega leta po ceni za drugo starostno obdobje). Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, ko otrok praznuje tretji rojstni dan.

Občina bo tudi v prihajajočem šolskem letu zagotavljala denar za prevoze otrok tudi iz neposrednih sosednjih šolskih okolišev osnovnih šol Šentrupert in Gabrovka, ki obiskujejo OŠ Mirna, se je odločil občinski svet, so sporočili iz občine.

Na včerajšnji seji so tudi pooblastili župana, da začne pogajanja za morebitno vključitev občine v skupno občinsko upravo občin Dolenjske.

