Včeraj dvanajst prometnih nesreč

28.8.2019 | 14:30

Puška, ki so jo Novomeščanu zasegli policisti. (Foto: PP Novo mesto)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj obravnavali enajst prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami. Ob pol eni popoldne je 53-letna voznica osebnega avtomobila v križišču v Novem mestu odvzela prednost drugemu vozilo in se vanj zaletela, zaradi česar je drugo vozilo obrnilo na bok. V prevrnjenem vozilu sta se lažje poškodovali voznica in sedemletni otrok.

Novomeščanu zasegli puško z daljnogledom

Novomeški policisti so 23. avgusta v postopku kontrole prometa ugotovili, da ima 33-letni sopotnik pri sebi lovsko orožje. V postopku se je izkazalo, da Novomeščan za orožje nima dovoljenja, puška pa predstavlja nelegalno lovsko orožje. Po prvih ugotovitvah gre za puško kitajske izdelave, kalibra 22 mm, z nameščenim daljnogledom. Puško so poslali v strokovni pregled, za 33-letnika pa bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o orožju.

Pakistanec ni imel dokumentov

V Novem mestu so včeraj dopoldne kontrolirali državljana Pakistana za katerega so ugotovili, da kljub zatrjevanju pri sebi nima ustreznih dokumentov za prestop meje. Prispel naj bi sicer iz Italije. Postopek s tujcem še ni zaključen.

M. Ž.