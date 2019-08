V Metliki začeli s slovesnostmi ob letošnjih gasilskih jubilejih

28.8.2019 | 18:00

Danes so v Metliki praznovali 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča.

Metlika - Letos praznujemo 150-letnico gasilstva na Slovenskem, 70-letnico Gasilske zveze Slovenije in 50 let Gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. Ker je bila prva požarna bramba na Slovenskem ustanovljena septembra 1869 v Metliki, bodo slovesnosti v jubilejnem letu prav v tem mestu.

Aktivnosti, ki potekajo že vse leto, so danes na novinarski konferenci predstavili predsednik Gasilske zveze Slovenije (GZS) Janko Cerkvenik, metliški župan Darko Zevnik, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Metlika Amir Mehadžić in predsednik Gasilske zveze Metlika Martin Štubljar.

V soboto, 7 septembra, bo ob 6.30 po Metliki budnica, ki jo bo igrala Mestna godba Metlika. Ob 18. uri bo pred metliškim gasilskim domom slavnostna seja ob 150-letnici PGD Metlika. Slavnostni govornik bo predsednik državnega zbora Dejan Židan. Naslednji dan bo ob 15. uri po mestu svečana parada gasilcev iz Slovenije in gostov iz tujine. V sredo, 18. septembra, pa bo ob 19.30 pred gasilskim domom še rojstnodnevna proslava najstarejšega gasilskega društva na Slovenskem. Praznovanje bo 15. novembra sklenjeno z osrednjo slovesno akademijo in koncertom v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Že danes pa so v Metliki praznovali 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja. Prisotne so na slovesnosti na grajskem dvorišču pozdravili Martin Štubljar, Darko Zevnik, Janko Cerkvenik in kustosinja v Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča Petra Planinc, slavnostna govornica pa je bila državna sekretarka na kulturnem ministrstvu Petra Culetto. Kot je bilo slišati, naj bi ob jubileju muzeja beseda tekla tudi o njegovi prihodnosti.

V začetku leta je GZS v sodelovanju z OŠ Metlika in PGD Metlika razpisala literarni in likovni natečaj z naslovom Gasilci, na pomoč!, na katerem je sodelovalo 185 šol, iz katerih je prišlo 2.805 likovnih izdelkov in 170 literarnih prispevkov. Komisije so imele precej dela, da so ocenile vse izdelke, na današnji slovesnosti pa so podelili priznanja najboljšim osnovnošolcem.

Prireditev sta popestrili klarinetistka Hana Rus in pevka Tina Pezdirec.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

