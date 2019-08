Tri nesreče v Novem mestu, ena v gozdu

28.8.2019 | 18:00

Ilustrativna fotografija (Foto: B. B.)

Malo pred 13. uro sta v križišču na Seidlovi cesti v Novem mestu trčili dve osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo nato odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulatorja na vozilih in posuli razlite motorne tekočine.

Dobro uro kasneje sta na Šmarješki cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilca GRC Novo mesto sta odklopila akumulator na vozilu, z vpojnim sredstvom posula razlite motorne tekočine in pomagala policiji.

Ob 16.37 sta v Podbevškovi ulici v Novem mestu trčila osebno vozilo in kolesar. Poškodovanega kolesarja so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S helikopterjem v Ljubljano

Ob 16.28 se je pri naselju Golek, občina Črnomelj, pri delu v gozdu poškodoval občan. Na kraju so ga oskrbeli Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj. Na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana ga je odpeljala posadka s helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo helikopterske enote nujne medicinske pomoči.

B. B.