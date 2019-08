Ne pri tujcih, pri prijateljih smo

29.8.2019 | 09:35

Brežiški gostitelji in avstrijska delegacija (Foto: L. K.)

Gasilski pihalni orkester Loče je zaigral za dobrodošlico. (Foto: L. K.)

Darilo za župana Ivana Molana (levo) (Foto: L. K.)

Dobova - Brežiško občino in Posavje so pred dnevi obiskali predstavniki civilne zaščite dežele Spodnje Avstrije (Niederösterreichischer Zivilscutzverband). Za večdnevni obisk Slovenije so se odločili ob dolgoletnem dobrem sodelovanju z brežiško civilno zaščito.

Ob prihodu v občino Brežice je avstrijski delegaciji izrekel dobrodošlico župan Ivan Molan, ki je dejal, da se veseli nadaljevanja sodelovanja z avstrijsko civilno zaščito. Nagovoru se je z glasbo pridružil Gasilski pihalni orkester Loče.

Za sprejem in pomoč pri organizaciji obiska Slovenije se je županu zahvalil direktor civilne zaščite dežele Spodnje Avstrije Thomas Hauser. Dejal je, da zanje obisk Slovenije ni obisk tuje dežele, ampak obisk pri prijateljih. Sprejema sta se udeležila tudi višji svetovalec za področje zaščite in reševanja na občini Brežice Roman Zakšek, ki je sodeloval pri pripravi obiska, ter poveljnik civilne zaščite občine Brežice Darko Ferlan.

Avstrijski prostovoljci civilne zaščite so poleg brežiške občine in Posavja obiskali tudi Obalo in Ljubljano, so sporočili iz občine Brežice.

M. L.