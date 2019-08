Ob močnejšem deževju je na poti blato

29.8.2019 | 11:30

Del večnamenske poti ob Levičnikovi cesti prejšnji teden, ko je bilo vreme suho in vroče. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Na uredništvo Dolenjskega lista je poklical kolesar, ki je pretekli teden ob vožnji po novozgrajeni večnamenski poti ob Levičnikovi cesti opazil večje količine blata.

Povedal je, da so izvajalci (KOP Brežice; op. av.) zaradi poti precej »zasekali« v brežino, da je na enem mestu sicer postavljena škarpa, drugod pa dež blato spira na novo pot. Zanimalo ga je, ali je ta projekt povsem končan ali ne. Če je, ga je zanimalo, kdo je zadevo projektiral na tak način, da bo zdaj ob vsakem dežju blato na kolesarski poti, in če ne, kako bo izvajalec/naročnik to preprečil.

»Dela so izvedena po recenzirani projektni dokumentaciji, ki predvideva zatravitev brežin. Po tem, ko se bo posejana trava dodobra razrasla in prijela, težav z blatom ne bi smelo biti,« so se na naše poizvedovanje odzvali v službi za odnose z javnostmi na MO Novo mesto.

Ob tem so dodali, da so dela na večnamenski poti ob Levičnikovi cesti sicer končana, »v naslednjih tednih bo izveden še komisijski pregled, s katerim bo steza tudi uradno predana v uporabo«.

Pogodbena vrednost investicije je nekaj več kot 1,2 milijona evrov, pri čemer ima MO Novo mesto odobrenih dobrih 645.000 evrov evropskih sredstev. »Končni znesek bo znan po končanem komisijskem pregledu izvedenih del in obračunu,« so še odgovorili.

Gradnja večnamenske poti ob Levičnikovi se je začela pred približno letom dni in bi morala biti po napovedih končana do maja letos.

Članek je bil objavljen v 34. številki Dolenjskega lista z dne, 22. avgust 2019. Med sobotnim močnim deževjem le nekaj dni kasneje, je voda večje količine blata nanesla ne le na kolesarsko pot, ampak tudi Levičnikovo obvoznico, posredovali so celo gasilci.

Tekst in foto: M. Martinović

