Most nad Savo že dokončujejo

29.8.2019 | 16:00

Most nad Savo zdaj že barvajo, potem ko so na njem temeljito obnovili nosilno konstrukcijo. (Foto: M. L.)

Domačini nestrpno čakajo, da bo tablo gradbišče (levo) zamenjal napis most odprt. (Foto: M. L.)

Brežice - Z obnovo železnega mostu čez Savo in Krko v Brežicah napredujejo dobro. Trenutno obnavljajo drugi lok mostu čez Savo, potem ko so že končali delo na prvem loku. Zdaj na most nanašajo protikorozijska zaščita in zaključno barvo.

Občina Brežice pripravlja tudi razpisno dokumentacijo za javno naročilo za izbor izvajalca, ki bo obnovil preostali odsek mostu, tj. most med Savo in Krko in most čez Krko.

Občina, kot so pojasnili v oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, želi most v celoti obnoviti do konca leta 2020.

