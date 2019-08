Po avtocesti vozili v naprotno smer

29.8.2019 | 14:35

Danes nekaj pred peto uro zjutraj je na številko 113 več voznikov policijo obvestilo o dveh vozilih, ki vozita od Biča proti Trebnjem po delu avtoceste, ki vodi proti Obrežju, po odstavnem pasu v smeri Ljubljane. V času klicev je bila na odseku ceste gosta megla.

Operativno-komunikacijski center je v akcijo vključil novomeške policiste in policiste postaje prometne policije, ki so bili tedaj najbližje. 14 minut po napotitvi so bili prvi policisti na kraju, kjer so stala štiri vozila. Dve vozili sta bili obrnjeni v smeri Ljubljane, dve pa proti Obrežju. V postopku so ugotovili, da se je med vožnjo proti Ljubljani voznici iz Francije pokvaril avto. Poklicala je znanca, ki sta vozila pred njo. Na Biču sta obrnila in se po odstavnem pasu nasprotnega voznega pasu napačno pripeljala do kraja okvare, kjer se je ustavil tudi voznik, ki je pripeljal za voznico z okvaro na vozilu.

Prometni policisti so 67-letnega in 31-letnega voznika iz Francije pospremili do prvega izvoza, nato pa jih dopoldne pripeljali pred okrajnega sodnika v Novem mestu. Za kršitev šestega odstavka 30. člena zakona o pravilih cestnega prometa, vožnja v nasprotni smeri, je predvidena globa najmanj 1.200 evrov in izrek 18 kazenskih točk. Postopek na sodišču še ni zaključen.

Včeraj trinajst nesreč

Policisti so včeraj obravnavali trinajst prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami. V slednji se je lažje poškodoval kolesar, v katerega je na Cikavi popoldne trčil voznik osebnega avtomobila. Domnevno je bil vzrok nesreče nepravilen premik z vozilom. Policisti so oba udeleženca preizkusili, a prisotnosti alkohola niso ugotovili.

22 tujcev

Policisti iz specializirane enote za nadzor državne meje generalne policijske uprave, ki so pomagali pri nadzoru državne meje na novomeški policijski upravi, so dopoldne na Suhorju prijeli dva državljana Alžirije, za katera se je izkazalo, da sta državno mejo prestopila izven mejnega prehoda. Črnomaljski občinski redar je med Ziljami in Prekopo zadržal do prihoda policistov tri državljane Alžirije, ki so prav tako državno mejo prestopili nezakonito.

V bližini vasi Zapudje so policisti prijeli tri državljane Maroka.

Na avtobusni postaji v bližini naselja Hrast pri Vinici so policisti prijeli 12 državljanov Pakistana, ki so v državo prišli ilegalno. Ponoči pa so v bližini Čuril prijeli dva državljana Maroka.

Policijski postopki s tujci, ki so v državo prišli na nezakonit način, še niso zaključeni.

