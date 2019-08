Slovenska vojska v Črnomlju postavlja bivalne kontejnerje

29.8.2019 | 20:00

Foto: spletna stran Slovenske vojske, višji vodnik Marjan Mikl

Črnomelj - Slovenska vojska (SV) bo v Črnomlju, na dvorišču gasilskega doma, postavila 14 bivalnih kontejnerjev, ki bodo namenjeni nastanitvi pripadnikom, ki podpirajo policijo pri varovanju državne meje na območju Policijske uprave Novo mesto. Nastanitvene zmogljivosti bo uporabljajo do 30 pripadnikov Slovenske vojske, ki na tem območju sodelujejo v mešanih patruljah s Policijo ali v opazovalnicah in na ta način preprečujejo nezakonite prehode državne meje, so zapisali na spletni strani SV.

Posamezne skupine vojakov bodo v Črnomlju delovale v petdnevni izmeni, prehrano zanje pa bo zagotavljal lokalni dobavitelj. Sicer v gasilskem domu v Črnomlju od leta 2016 že deluje informacijska pisarna SV, ki je že do zdaj zagotavljala vez med vojaškimi strukturami in organizacijami posebnega pomena za obrambo ter ostalimi organizacijami na področju zaščite, reševanja in nudenja pomoči civilnemu prebivalstvu v primeru naravnih in drugih nesreč ter nalog civilno-vojaškega sodelovanja in sodelovanja s civilnim okoljem na področju Bele krajine.

Predhodno je Slovenska vojska namestitvene zmogljivosti za pripadnike, ki sodelujejo s policijo, vzpostavila v dveh vojaških objektih, in sicer v pivški vojašnici in vojaškem objektu v Primožih. Na ta način, kot so pojasnili, Slovenska vojska optimizira delovanje pripadnikov, ki podpirajo policijo pri varovanju državne meje, saj skrajšuje čas vožnje od oddaljenih vojaških objektov do mesta opravljanja nalog, daljša prisotnost pripadnikov na obmejnem območju in hkrati niža obremenjenost pripadnikov, da se ne vozijo dnevno na mesto opravljanja nalog.

Dodali so še, da SV neprekinjeno podpira Ministrstvo za notranje zadeve od leta 2015, od leta 2016 pa tudi policijo v njenih naporih po preprečevanju nezakonitih prehodov državne meje. Dnevno je na tovrstne naloge napotenih okrog 150 pripadnikov, pri delu pa uporabljajo večino sredstev Slovenske vojske, od opreme za opazovanje do oklepnih vozil in helikopterja za opazovanje iz zraka. Od začetka podpore varovanja državne meje do 20. avgusta letos je Slovenska vojska pripadnice in pripadnike napotila skoraj 82.000-krat oziroma sodelovala v 54.000 patruljah, so navedli na spletni strani SV.

M. Ž.