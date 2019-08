Gorela kar tri osebna vozila

29.8.2019 | 18:25

Foto: Arhiv DL

Gasilci so danes imeli predvsem dela z gorečimi osebnimi vozili. Tako je malo po pol šesti uri zjutraj v Kerinovem Grmu v občini Krško gorelo osebno vozilo in odpadni material, požar so pogasili Gasilci PGE Krško.

Neka minut pred osmo zjutraj je vozilo gorelo na cesti Gaber—Uršna sela pred Rožnim Dolom. Gasilci PGD Semič so pogasili požar v predelu motorja.

Okoli 17. ure pa so goreč avtomobil na Prapreški poti na Otočcu gasili še gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec.

M. Ž.