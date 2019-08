Brez pomoči države kmetom trda prede

Kočevje - Ne le divjad in zveri, ki napadajo domače živali, v zadnjem času predvsem drobnico, velika popašenost košnih površin in njihova razritost zaradi divjih prašičev, kmete na Kočevskem pesti tudi pomanjkanje vode za svojo redno dejavnost.

Gre predvsem za visokoležeča, od glavnih vodovodnih omrežij precej oddaljena območja, na kraškem terenu, na katerem so zajetja na globini nekaj sto metrov in je za njih, da bi voda pricurljala, treba vložiti precejšnja sredstva, ki jih najemniki državne zemlje seveda nimajo.

Lastniki kmetij z več kot sto glav živine se tako znajdejo vsak po svoje. Večinoma imajo urejena zajetja za kapnico, kar v deževnem obdobju sicer zadostuje, v sušnih mesecih pa jim vodo, seveda ob plačilu, dovažajo gasilci. Tudi Alojzu Brdniku iz Rahenava, rejcu bikov, konj in krav mesne pasme limuzin.

»Poskusili smo z vrtino na globini 280 metrov, a je voda v njej šele na 400 metrih. Po tem smo si jo nekaj časa »izposojali« v šest kilometrov oddaljeni vasi, a nam je težave delala zima, saj je gasilci ne morejo pripeljati niti z verigami na kolesih. Upam, da bo (začasna) rešitev v še enemu večjemu zalogovniku vode za tri tisoč kubičnih metrov, ki ga bomo naredili ob denarnemu vložku občine. Ko bo zgrajen, bo povezan z obstoječim, ki je s sistemom že povezan.«

Župan dr. Vladimir Prebilič je še prejšnjemu kmetijskem ministru Dejanu Židanu izpostavil to specifičnost kočevskih kmetov, ki brez vode ne bodo mogli širiti dejavnosti, zato je nujno, da bi jim država pomagala. Do zdaj niso bili uslišani. »Mi smo občino z novim vodovodnim sistemom Soriko pokrili skoraj stoodstotno, a so žal na visokih legah ostali »žepi«, do katerih zaradi stroškov vode ni bilo mogoče napeljati. Vlada bi morala zagotoviti denar, po naših izračunih okoli sto tisoč evrov, s katerim bi raziskali možnost vrtanja vrtin in potem njihovo gradnjo,« je izračun kočevskega župana.

Minister za okolje Simon Zajc je po pogovoru z nekateri zakupniki državne zemlje obljubil zakonske rešitve, da bi jim olajšal obstanek na kmetijah. »Dal bom pobudo v državni zbor, da bi gradnjo manjših vodovodov, tudi na odročnih kmetijah, financirali s sredstvi iz vodnega sklada,« je minister dal besedo. Jo bo držal? Bomo videli!

M. Glavonjić