Danes brez elektrike

30.8.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu Fabjan-Rojc.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT, izvod Bukovec.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE, TP VODOVOD STOPIČE, TP GOR. TEŽKA VODA, TP PREPIH, TP POGANSKE NJIVE;

- od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEMBERK, TP ŠOLA STOPIČE, TP VERDUN PRI STOPIČAH, TP VELIKI OREHEK, TP OREHEK, TP ZAJČJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJENICE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL.VAS PRI M.PEČI na izvodu DOLENJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo rudnik med 8. in 10. uro in na območju TP Anže med 11. in 13.30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Bočje Gaj in Dol med 8. in 10. uro in na območju TP Velika vas in Velika vas 2 med 11. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brunk in Gorelce med 9. in 14. uro.

M. K.