Gradili bodo igrišče

30.8.2019 | 17:30

Foto: G. Stopar

Ivančna Gorica - Ivanški župan Dušan Strnad in direktor podjetja Eltim Darko Perko sta podpisala pogodbo za gradnjo asfaltnega igrišča za rekreacijo z opornim zidom na južni strani igrišča ob gasilskem domu na Malem Korinju. Podjetj, ki je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročanja, bo z deli začelo že v kratkem, so sporočili iz občine Ivančna Gorica.

Osnovna dimenzija platoja, kjer se bo zgradilo igrišče, znaša okoli 1.000 m2, dolžina opornega zidu pa bo merila 57 metrov. Na igrišču bodo uredili odvodnjavanje, razsvetljavo na štirih stebrih in namestili zaščitno ograjo, na asfaltnem platoju pa bodo namestili osnovno športno opremo, namenjeno igranju malega nogometa, košarke in ostalih športnih disciplin, so navedli v sporočilu za javnost.

Pogodbena vrednost del znaša dobrih 118 tisoč evrov z DDV, rok za dokončanje pa je štiri mesece.

M. Ž.