Kolesarska dirka okoli Grma in od Zagreba do Novega mesta

30.8.2019 | 09:50

Lani je na tradicionalni kolesarski dirki Okoli Grma med člani zmagal šprinter domačega moštva Adria Mobil Gašper Katrašnik. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - V Novem mestu se obeta pester kolesarski vikend, ki ga pripravlja Kolesarski klub Adria Mobil. Jutri in v nedeljo bosta tradicionalni mednarodni kolesarski dirki Okoli Grma in Hrvaška – Slovenija ter rekreativni maraton Hrvaška - Slovenija. Najmlajši bodo svojo priložnost iskali v soboto medtem ko člani največ pričakujejo v nedeljo, so sporočili iz kluba.

Kolesarski vikend v Novem mestu se bo torek začel s tradicionalno dirko okoli Grma, na kateri organizatorji pričakujejo veliko število tekmovalcev. Sobotna dirka je predvsem namenjena mladim kolesarjem, ki bodo tako kot lani nastopili v sedmih starostnih kategorijah, kar je posebnost v Sloveniji. Poleg licenciranih kolesarjev bodo v dveh kategorijah na razdalji 250 metrov nastopili predšolski otroci (ob 18. uri) in šolarji od prvega do petega razreda (ob 17.50). Za slednji prijave zbirajo neposredno pred samim začetkom, edini pogoj pa je, da otroci pripeljejo s seboj svoja kolesa, najmlajši lahko tudi poganjalčke ter zaščitno čelado. »S tem dogodkom želimo spodbuditi množičnost in približati kolesa vsem starostnim skupinam ter se ob tem tudi prijetno zabavati,« so poudarili v Adrii Mobil.

Sicer se sobotno tekmovanje začne ob 13.30, ko bodo nastopili najmlajši v kategoriji dečkov D, tekmovanje pa bodo zaključili člani s startom nekaj po 18. uri. Za njih bo kriterij le uvod v nedeljsko »klasiko« Hrvaška - Slovenija.

12. dirka Hrvaška – Slovenija

Moštvo Adrie Mobil je slavilo zmago tudi na lanskoletni preizkušnji Zagreb - Novo mesto, zmagovalni pokal pa je drugo leto zapored nad glavo dvignil Dušan Rajović. (Foto: I. V., arhiv DL)

Tradicija dolga 12 let povezuje dve sosednji državi, pri tem pa hrvaško in dolenjsko prestolnico že sedmič. Dirka druge kategorije (UCI 1.2) po klasifikaciji mednarodne kolesarske zveze vsako leto na hrvaške in dolenjske ceste privabi številne ekipe in kolesarje iz mednarodne kolesarske srenje, letos po podatkih organizatorja 20 ekip iz šestih držav in kolesarje iz 13 držav. Za slovenske kolesarje je to peta priložnost, da se predstavijo slovenski publiki na domačih cestah na dirkah UCI.

Nastopilo bo vseh pet slovenskih ekip, ki imajo člansko vrsto: Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic, Kranj, Bled in Meblo Jogi Pro-Concrete. Med tujimi je največ ekip iz Avstrije, osem, sledi Italija in Hrvaška s po dvema in še ekipi iz Češke, Nemčije in Kuvajta.

Start bo tradicionalno v Zagrebu pred Hrvaškim narodnim gledališčem ob 12. uri, trasa dolga 181,6 kilometrov pa enaka kot lani: Rigonce(12:37), Brežice(12:45), Krško(13:02), Impoljca (13:20), Bučka (13:37), Škocjan (13:44), Dobruška vas (13:50), Šentjernej (13:56), Ratež (14:08) in Novo mesto. Od nekaj po drugi uri, ko bodo kolesarji prvič prevozili ciljno črto, do končnega cilja predvidoma ob četrti uri bodo štirikrat obkrožili Novo mesto.

Pred dirko se bo zaključil tudi istoimenski maraton, ki bo potekal na trasi Zagreb- Zaprešić- Rigonce– Brežice– Krška vas– Kostanjevica na Krki– Šentjernej- Ratež– Petelinjek – Novo mesto v dolžini 80 kilometrov.

M. Ž.