Včeraj šest prometnih nesreč

30.8.2019 | 12:25

Foto: Arhiv DL

V včerajšnjih šestih prometnih nesrečah so bila poškodovana le vozila, v dveh pa so se lažje poškodovali tudi udeleženci. Zvečer je v Trebnjem 58-letna voznica osebnega avtomobila domnevno izsilila prednost 36-letnemu motoristu. Ta je padel po cesti in se lažje poškodoval.

Motorista iskrbeli na urgenci

Danes zjutraj, nekaj po šesti uri, se je v prometni nesreči lažje poškodoval 48-letni motorist. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi zaradi neprimerne hitrosti pri zaviranju izgubil oblast nad motorjem in padel. Oskrbeli so ga na novomeški urgenci.

Prijeli več tujcev

V bližini naselja Grič pri Dobličah so črnomaljski policisti včeraj zjutraj prijeli dva državljana Pakistana, krški policisti dopoldne v bližini Kostanjevice štiri državljane Jemna, v Dobovi pa državljana Irana. Slednji se je poskušal skriti v podvozje vlaka, a je izbral napačnega, ki je potoval proti Hrvaški. V postopku so ugotovili, da je v državo najverjetneje prišel skrit v podvozju tovornjaka na drugem mejnem prehodu, v Dobovi pa prestopil na vlak.

Popoldne so v bližini naselja Miklarji vodniki službenih psov policije kontrolirali avtomobil, ki ga je vozil državljan Ukrajine. Zraven je bil sopotnik z nemškim državljanstvom in trije državljani Afganistana, ki niso znali pojasniti, kako so prišli v Slovenijo. Malo kasneje so v bližini črnomaljski policisti prijeli še pet državljanov Afganistana. Postopek so prevzeli novomeški kriminalisti.

Zvečer pa so brežiški policisti na Bizeljskem ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil hrvaški državljan. V vozilu je peljal tri državljane Turčije, ki so po prvih ugotovitvah v državo prišli ilegalno. Vse so odpeljali na policijsko postajo, v delo pa so se vključili še kriminalisti.

Postopki s prijetimi tujimi državljani še niso zaključeni.

Ob gotovino in motorni žagi

Po poročanju PU Ljubljana je v Kočevju neznanec vlomil v hišo in odnesel gotovino. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov.

V okolici Ribnice pa je nepridiprav vlomil v klet in ukradel motorni žagi. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

M. Ž.