Posavja ne damo

30.8.2019 | 13:30

Današnja seja sveta regije Posavje (Foto: RRA Posavje)

Bojevniki za Posavje (Foto: RRA Posavje)

Krško - Posavski župani in poslanci so na današnji seji enotno zahtevali pokrajino Posavje. Pri obravnavi nastajajoče pokrajinske zakonodaje so sprejeli sklep, s katerim sporočajo, da svet regije Posavje ne podpira predloga razdelitve Slovenije na pokrajine, ki mestne občine določa za središča pokrajin. To ali ima posamezno območje v svojem okolju mestno občino, ne sme biti edino merilo za oblikovanje pokrajine.

Z drugim sklepom svet regije Posavje zahteva, da dosedanjo statistično razvojno regijo Posavje oblikujejo kot pokrajino v novem predlogu o ustanovitvah pokrajin. "Strokovni cilj uvedbe pokrajin je zagotovitev enakomernega policentričnega razvoja Slovenije, ki bo zagotavljal ustvarjanje delovnih mest v lokalnih okoljih. S priključitvijo k Dolenjski bi Posavju odvzeli številne razvojne priložnosti. Zato Svet regije Posavje enotno zagovarja samostojno pokrajino Posavje, ki zajema šest občin, vključenih v razvojno in statistično regijo Posavje," so posavski župani in poslanci na današnji seji sveta regije Posavje sporočili državi.

Obravnavali so tudi zakonodajo o financiranju občin. Pri tem so med drugim sprejeli sklep, s katerim zahtevajo zadosti državnega denarja za občine, da bodo te lahko opravile vse naloge, ki jim jih predpisuje država.

M. L.

