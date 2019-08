Brežiški nogometaši za stoletnico proti Olimpiji

30.8.2019 | 15:00

Damijana Štraser, Jure Pezdirc, Ivan Kapušin, Dejan Kelhar in Goran Mohorko (z leve) na novinarski konferenci. (Foto: M. L.).

Brežice - Nogometni klub Brežice 1919 Terme Čatež praznuje svojo stoletnico in vrhunec tega bo prihodnjo soboto, 7. septembra, ko bodo pripravili celodnevno športno in zabavno dogajanje, so sporočili predstavniki kluba na včerajšnji novinarski konferenci.

O slovesnosti ter o načrtih in zgodovini kluba so na konferenci govorili predstavnica za stike z javnostjo Damijana Štraser, predsednik kluba Jure Pezdirc, nekdanji predsednik kluba Ivan Kapušin, ambasador kluba nekdanji igralec in reprezentant Dejan Kelhar ter tehnični direktor Goran Mohorko.

V celodnevni spored 7. septembra bodo vključili predvsem veliko nogometa vseh ravni. Osrednji dogodek bo tekma brežiške članske ekipe z Olimpijo, brežiška ženska izbrana vrsta se bo pomerila z ekipo NK Bregana, brežiški nogometni veterani pa bodo na igrišču nastopili proti ekipi, v kateri bodo znana estradna imena. V celodnevnem dogajanju bodo sicer poskrbeli za glasbo, kjer se bo domačemu občinstvu predstavila Nuša Derenda, bogato kuhinjo, srečelov in veliko zabave. Zvečer se bodo udeleženci zabavali s Petkovo pumpo in Kingstoni.

Kot so med drugim povedali na konferenci, se bosta 21. septembra na stadionu v Brežicah pomerila nogometna kluba Brežice in Krško. Zaradi tega bodo vgradili dodatne tribune, ki bodo sprejele več kot tisoč gledalcev.

M. L.