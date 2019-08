Neznanec na motorju poštarju ukradel okrog 4 tisoč evrov

30.8.2019 | 18:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Na območju Šmihela oz. naselja Pot v gaj v Novem mestu je danes dopoldne prišlo do tatvine. Po poročanju DolenjseNews so neznanci okradli poštarja, ki je raznašal pokojnine. Informacijo jim je potrdil Robert Perc, vodja OKC PU Novo mesto, in povedal, da so bili policisti o tatvini obveščeni okoli 9.30. Poštarju, ki je razvažal pokojnine, je prav pri predaji le te, nekdo iz poštarskega kovčka na mopedu ukradel in odnesel slabih 4 tisoč evrov.

Storilca policija še išče.

L. M.